DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz'ü yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz'ü yaralayan şüpheli tutuklandı

DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz\'ü yaralayan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz'ü tabancayla yaralayan şüpheli, tutuklandı. Olayın ardından kaçan ve polis ekipleri tarafından Çiğli'de suç aletiyle yakalanan şüpheli O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli O.A, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Alagöz ve beraberindeki sendika yöneticileri, dün Akar Tekstil firması işçilerinin talebi üzerine, iş yeri sahibiyle görüşmeye gitmişti. Alagöz, burada iş yeri sahibinin kardeşi O.A'nın silahlı saldırısına uğramıştı. Alagöz, hastaneye kaldırılmış, kaçan şüpheli polislerce yakalanmıştı.

13.02.2024 18:21  Güncelleme: 18:21
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İzmir'in Çiğli ilçesinde, DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz'ü tabancayla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Olayın ardından kaçan ve polis ekipleri tarafından Çiğli'de suç aletiyle yakalanan şüpheli O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli O.A, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Makum Alagöz ve beraberindeki sendika yöneticileri, dün Akar Tekstil firması işçilerinin talebi üzerine, iş yeri sahibiyle görüşmeye gitmişti.

Alagöz, burada iş yeri sahibinin kardeşi O.A'nın silahlı saldırısına uğramıştı. Alagöz, hastaneye kaldırılmış, kaçan şüpheli polislerce yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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