Dervişoğlu'ndan Asgari Ücret Açıklaması - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Asgari Ücret Açıklaması

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, asgari ücretin en az 28 bin lira olması gerektiğini vurguladı.

13.11.2024 11:46
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin önümüzdeki yıl asgari ücrette yapılacak artışa ilişkin görüşünü açıkladı. Dervişoğlu, "Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır. Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür. Bu zulmün hesabını sormak da hepimizin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında asgari ücrete ilişkin partisinin beklentilerini anlattı. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Hedef enflasyon kadar artırılmalı diyenlere şunu sormak isterim: Yüksek enflasyon nedeniyle, çalışanların 2024 yılında yaşadığı refah kaybı ne olacaktır? Ayrıca, biz sizin enflasyon tahmininize nasıl güveneceğiz? Neredeyse her ay enflasyon tahminini artıran siz değil misiniz?  2025 yılı için yüzde 5 olarak başladığınız enflasyon tahminini en son yüzde 21'e yükselttiniz. Bunun daha kaç kere değişeceği de meçhuldür. Türkiye ekonomisi o kadar kötü yönetilmiştir ki asgari ücret için hangi rakamı konuşsak; çalışan için düşük, işveren için yüksek kalmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İYİ Parti olarak net asgari ücret beklentimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz:  2024 yılı için yılsonu TÜFE tahminini en son yüzde 44 olarak revize edilmiştir. 2024 yılında yıllık ortalama Tüketici Fiyat Artışı en az yüzde 58,5 olacaktır.

Biz diyoruzki en azından, millete çekinmeden yalan söyleme cüreti göstererek, oynadığınız sahte enflasyonu baz alın. Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak Temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır. Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür. Bu zulmün hesabını sormak da hepimizin boynunun borcudur."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan Asgari Ücret Açıklaması - Son Dakika

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