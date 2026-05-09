Dervişoğlu'ndan Çiftçilere Destek Çağrısı

(İZMİR) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates üreticileriyle bir araya geldi. Üreticiler artan maliyetler ve düşük alım fiyatlarından şikayet ederken; Dervişoğlu, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu'na sorunlarına anlatan patates üreticileri, "Bizi bitirdiler. Tarlada kilosu 4-5 lira alan yok. Biz zarar etsek de üretmeye mecburuz. Bir dönüm yere 100 lira masrafımız var, 10 lira kazanamıyoruz. Bir dekar yere 23-24 bin lira tohum parası veriyorum. Devlet ise 680 lira tohum desteği veriyor. Gübrenin bir çuvalı iki bin lira, bir dekara destek 680 lira. Bir dönüme dört çuval gübre atıyoruz. Bir dönümden süper olursa 5 ton patates alınıyor. Bu yerlerin çoğundan 2-3 ton patates alınıyor. Suyun saati 200 lira. Biz bittik. Akaryakıt bizi bitiriyor. Patates on liraya, on beş liraya, yirmi lira olursa biz kurtuluruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun hepsinin rızkı burada. Devletin yardımcı olması lazım" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin sorunlarını dinleyen Dervişoğlu, tarımsal desteklerin artırılması gerektiğini belirterek "Çiftçinin kullandığı akaryakıttan bütün vergilerin kaldırılması lazım. Dönüm başına desteğin artırılması lazım. Gübre desteğinin artırılması lazım. Sulama için devletin yardım etmesi lazım. Aslında çiftçiye kanunen devletin gayrisafi milli hasılanın yüzde birini vermesi lazım. Türkiye'de gayrisafi milli hasıla 1,5 trilyon dolar. Çiftçiye verilmesi icap eden para da aslında 15 milyar dolar karşılığıdır. Devlet çiftçiye borçlu durumdadır. Devlet çiftçiye borcunu ödeyecek ki sen burada bunu değerinde satacaksın. Vatandaş da bunu pazardan uygun fiyata alacak. Mazot sadece burası için değil. Buradan bu gidiyor, nakliye açısından da önemli bir külfet oluyor. Buradan Ödemiş'e gidince bu patates en az 15 lira oluyor. İzmir'e gidince 40 lira oluyor. Ankara'ya gelince de 60 lira oluyor. Tarla da 4 lira. Çiftçi sefil oluyor. Arada herkes senin sırtından geçiniyor" dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN ÜRETİCİYE "BORÇ" VAADİ

Çiftçilerin borç yüküne de değinen Dervişoğlu, çiftçilerin devletten alacaklı olduğunu dile getirdi. Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu derdin çözümü var. Siz üretimi bırakmayacaksınız. Bu ülke sizin sayenizde doyuyor. Çiftçinin bütün borcunu faiziyle beraber bu devlet iki yıl içinde ödeyebilecek güce sahip. Yeter ki çiftçiye verilmesi gereken verilsin. Ziraat Bankası diye bir banka var. 393 milyar lira çiftçiden faiz almış. Çiftiye destek olmak için kurulan Ziraat Bankası'nın faiz gelirleri yüzde 97 artmış. Mesele burada gizli. Vatandaşın hak ettiğini devlet söz vermiş, kanunla söz vermiş. Çiftçiye ödemiyor. Çiftçiye devlet borcunu ödemiş olsa çiftçinin esnafa da bankaya da Tarım Kredi'ye de borcu kalmaz. O zaman bu tarlalarda üretirken gülersiniz, şimdi ağlıyorsunuz. Ben size şunun sözünü veriyorum; devletin bunu yapacak gücü var ama bunu yapmıyor. Bu gücü sizin için kullanmak yerine Ziraat Bankası, medya kuruluşu satın alan adama 400 milyon kredi veriyor. Bir de onu tahsil edemiyor. Senin traktörün hacizli, tarlan belki hacizli. Bir sürü üreticinin kapısında icra var, haciz var. Traktörü bağlıyor, tarlayı haczediyor ya da tarlayı bir kredi karşılığında ipotek alıyor. Vatandaşın kafasının üstünde de Demokles'in kılıcı gibi faizi sallandırıyor. Çiftçinin borcunu Allah nasip eder de bize millet yetki verirse ben size iki sene içinde devletin kasasından ödeyeceğim. Bu sizin ödenmemiş hakkınız. Çiftçi devletten borçlarının 10 katı kadar alacaklıdır. Devlet de yandaşa peşkeş çekeceğine Türkiye'nin değerlerini, çiftçinin hakkını ödeyecek. Allah bize bir nasip etsin, nasıl ödendiğini göstereceğim hepsine."

GENÇLER ÜRETİMDEN KAÇIYOR

Tarım sektöründe gençlerin üretimden uzaklaştığını belirterek yanlış politikalar nedeniyle kırsaldan büyükşehirlere göç yaşandığını belirten Dervişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimse sahipsiz değil. Kimse üretimden çekilmesin. Tarlaları ekilemez kılmak için yapılıyor bu uygulamalar. Üreticiyi tarladan çıkarmak için yapılıyor bu uygulamalar. Çiftçilik yaşı yükseldi. Gençler çiftçilik yapmıyor, üretimden kaçıyor. Türkiye'nin o büyük şehirlerine, yüksek katlı binaların olduğu yerlere göç ediyor. Eğitimli çocuklarımız yurt dışında istikbal arıyor. Sebebi bu ülkenin yanlış yönetilmesi. Bu topraklardan bereket fışkırtacağız Allah'ın izniyle. Herkes de bundan emin olsun. Ürününü kaldırırken de mutlu olacaksın. Tarlanı ekerken de mutlu olacaksın. Başka türlü olmaz."

DERVİŞOĞLU SORDU, ÜRETİCİ YANITLADI

Konuşmasının sonunda Türkiye'de birçok alanda kriz yaşandığını belirten Dervişoğlu, "Herkesin mutsuz olduğu bir ülke nasıl yaratılır? Her yerde kriz olursa yaratılır. Adalette kriz var, eğitimde kriz var, tarımda kriz var, tarlada kriz var, okulda kriz var, mahkeme salonunda kriz var. Krizin olmadığı neresi var Türkiye'de" diye sordu. Bunun üzerine bir üretici, "Saray var, orada kriz yok" dedi.

Üreticinin sözleri üzerine konuşmasını sürdüren Dervişoğlu,"Eskiden vatandaş siyasetçiye sorardı, şimdi siyasetçi soruyor: Kriz nerede yok? Bir tek sarayda yok. Allah nasip etsin, seçimden sonra o saray da yok. Ondan sonra bir tek Çankaya Köşkü var" ifadelerini kullandı.