Dervişoğlu, Özdağ ve Toktaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Dervişoğlu, Özdağ ve Toktaş'ı Ziyaret Etti

Dervişoğlu, Özdağ ve Toktaş\'ı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, cezaevindeki Özdağ ve Toktaş'ın sağlık durumunu değerlendirdi.

09.02.2025 15:47
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret etti.

Dervişoğlu, yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretlerinin ardından cezaevinin çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toktaş ve Özdağ'ın sağlık durumlarının gayet iyi ve morallerinin yüksek olduğunu dile getiren Dervişoğlu, iki ismin de demokrasiye, hukuka ve adalete olan bağlılıklarını kendisine ifade ettiklerini belirtti.

Dervişoğlu, " Türkiye'nin hukuken savrulduğu bu çıkmazdan mutlak suretle kurtulması lazım. Ben ziyaretim esnasında yargılandıkları dosyaların ya da muhatap oldukları soruşturmaların muhtevasıyla ilgili de bilgi aldım." dedi.

Soruşturmalar kapsamında bu insanların gözaltına alınmalarının bile mümkün olmadığını ileri süren Dervişoğlu, bunların Türkiye'de "haksızlıklara karşı ses çıkaranların susturulmasına yönelik eylemler" olduğunu iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, siyasetin, sivil toplumun, aydınların ve sanatçıların buna sessiz kalmasının mümkün olmadığını kaydederek, "Her zaman söylüyorum, 'Hiçbir silah sahibine sadık değildir.' Yargıyı silah olarak kullananlar bilsinler ki onu eğer kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa bir gün gelir, o silah kendilerini vurur." diye konuştu.

Dervişoğlu'nun basın açıklamasında Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ve bazı partililer de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dervişoğlu, Özdağ ve Toktaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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