(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "YENİ Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in komisyona katılmama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Amaç, Türk milletini güçsüz, çaresiz ve seçeneksiz olduğuna inandırmak, Erdoğan'ın ömür boyu Cumhurbaşkanı kalabilmesinin önünü açmaktır. Milletin anasını ağlatanların, 'analar ağlamasın' lafına sığınmasının, milleti 10 yıldır kutuplaştırmaktan, her türlü fitneyi ekmekten başka bir şey yapmayanların, Öcalan'a kravat takma sürecine 'Terörsüz Türkiye' diye isim koymasının sebebi budur" dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 50 maddelik süreç vizyonuna da değinen Dervişoğlu, "PKK'nın silah bırakma sürecinin Cumhuriyet'in hangi varoluşsal koşulunun yeniden inşa edilmesi gerekiyor? Bu sorduğun sorulara gel kendin cevap ver" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, COP31'i değerlendirerek, Türkiye'nin dünyada çevre sorununa ilişkin etkin rol oynama şansını kaybettiğini belirterek, "Ev sahipliğimizi önemsiyoruz. Ancak ev sahibiyken bile diplomatik krizin sorumlusu olmayı nasıl başarıyorsunuz anlayamıyoruz. Üzüntümüz odur ki, COP31 uzlaşma sağlanamadan bitti. Türkiye'nin küresel iklim diplomasisine yön verebileceği tarihi fırsat değerlendirilemedi. Diplomasi birikimimiz bir kenara atıldı, 'Sen, ben, bizim oğlan' anlayışıyla hareket edildi ve uluslararası arenada talihsiz görüntü ve diyaloglar yaşandı" dedi.

"İHANET SÜRECİ AKIL ALMAZ BİR AYMAZLIKLA İLERLEMEKTEDİR"

"terörsüz Türkiye" sürecini ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"25 Kasım'ın yakın tarihimizle ilgili önemli bir yanı daha vardır. 25 Kasım 1999, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Abdullah Öcalan hakkında verilen idam cezasını tasdik ettiği gündür. Bugün bizzat Türkiye'yi yönetenlerce çiğnenen, yüzlerce kanun maddesi ve yargı kararından biri de budur. Milletimizin önüne konulan çerçeve yasa ve ihanet süreci, akıl almaz bir aymazlıkla ilerlemektedir. Kanunları uygulamakla görevli bürokratlar, Cumhuriyete meydan okunan toplantılara katılıyor. Dahası, seçilmiş hükumeti sözüm ona bir 'devlet aklının' uygulayıcısı konumuna getiriyorlar. Bu gittiğiniz yol, hem Cumhuriyeti, hem demokrasiyi imha etmek için programlanmış bir saatli bombadır.

"BU ÜLKEDE TERÖRÜN SEBEBİ CUMHURİYET MİDİR?"

Vatandaşlarımızın bir arada huzur içinde yaşayabilmesinin sebebi Cumhuriyet'in bütünleştirici karakteridir. Vatandaşları kimlik grupları üzerinden tanımlar ve kamu kaynaklarının kullanımını kimlik grupları arası bir müzakereye bağlarsanız, elimizdeki bütün bu imkanları heba edersiniz. Türkiye, kendisine model olarak Lübnan'ı ya da Irak'ı alamaz. Bunun adına da demokrasi diyemez! Bu süreci başlatanlar, Tom Barack'tan aldıkları ilhamla Türkiye'yi Lübnan veya Irak ile aynı kefeye koyduklarının acaba farkında mıdırlar? Zira terör sorununun çözümü için önerdikleri yöntemin bu ülkelerdekinden zerre farkı yoktur. Terörün sebeplerini kökünden çözme vaadinde bulunan bürokratlara soruyoruz: Karnınızdan konuşmayın. Bu ülkede terörün sebebi Cumhuriyet midir? Ulus devlet midir? Güçlü merkezi yönetim midir? Açık konuşun ki, Cumhuriyet yerine monarşiyi, ulus devlet yerine etnik gruplar arası bir uzlaşmayı, merkezi yönetim yerine federasyonu teklif ettiğinizi vatandaş da bilsin.

"ERDOĞAN'A BİR SEÇİM KAZAMDIRMAK İÇİN..."

Bize göre sorunların kök sebebi, hukuk devleti prensibinden sapma, anayasal düzenin ilga edilmesi, bağımsız yargının ortadan kaldırılması, denetimsiz siyaset ve bürokrasi elitinin yolsuzluk ve rüşvet sarmalı yaratmasıdır. İktidar kanadından birisi 'sorunlarınızı çözeceğim' deyip yargı bağımsızlığından, kişi hak ve hürriyetlerinden, yolsuzlukla mücadeleden, siyasi ahlak yasasından bahsetmiyorsa, bilin ki amacı sorunu çözmek değil, sorunu ifade edenleri kendi patronaj çarkına dahil etmektir. Şu anda yaşadığımız tam olarak budur. Bürokrasi, can havliyle Erdoğan'a bir seçim kazandırmak için 'devlet aklı' kavramını kullanarak Öcalan'ı DEM Parti'ye kayyum olarak atamakta ve bu partiyi Cumhur İttifakı saflarına katmaya çalışmaktadır. Hatırlatayım, bu süreç başladığından beri birçok belediye başkanı tutuklandı veya şantaj ile parti değiştirmeye zorlandı, ana muhalefet partisine kayyum atandı ve yandaş olmayan medyanın üç önemli televizyon kanalının yönetimi ele geçirildi. Aynı vesayet tarafından, aynı parazitler tarafından, aynı soygun çetesi tarafından bu süreçte tarihimizin en büyük vurgunu da bizzat kamu gözetiminde gerçekleşti.

"HİÇ KİMSE SANDIĞI MİLLETTEN KAÇIRMAYI AKLININ UCUNDAN BİLE GEÇİRMESİN"

Bu süreç demokrasi değil, daha sert bir tek adam rejimi getirecektir. Dünyadaki benzer örnekleri incelediğimizde, otokratik bir iktidarın girdiği müzakere süreçlerinin iki şekilde sonuçlandığı görülmektedir: Ya çatışmalar yeniden başlar ya da iktidar daha fazla otoriterleşir. Öyle ki, sözüm ona tezgah bozulmasın diye seçimlerin dahi askıya alındığı olmuştur. İşte bu tam anlamıyla, çatışma korkusunu kullanıp otokrasiye geçiştir. Bu, ölümü gösterip sıtmaya razı etmektir. Buradan herkese sesleniyorum, sesime kulak verin ve aklınızı başınıza alın. İrade milletindir. Sandık milletindir. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hiç kimse sandığı milletten kaçırmayı aklının ucundan bile geçirmesin.

"DÜNYA DEĞİŞMİŞ KARTLAR DEFALARCA KARILMIŞ AMA BUNLARIN ULUS DEVLET DÜŞMANLIĞI DEĞİŞMEMİŞTİR"

Cumhur İttifakı, 2023'te kendi uzantılarını muhaliflere alkışlattığı gibi, şimdi de kendisine ömür bahşedecek bu süreci demokrasi kisvesi altında muhaliflere alkışlatmaya çalışıyor. Bunlar aynı kimselerdir; olaylar ve tarihler değişir ama bu demokrasi havarisi şakşakçılar asla değişmez. Bunların entelektüelliği, çığırtkanlıktan ibarettir. Hümanizm maskesiyle, 2000'li yılların kof küreselleşmeciliğini yüce bir ilke gibi pazarlamayı aydın olmak zannederler. Dünya değişmiş, kartlar defalarca karılmıştır. Ama bunların ulus devlet düşmanlığı değişmemiştir. Günün sonunda hepsinin amacı, malum uçakta yer kapıp kameralara sırıtmaktır. Bakın buradan tarihe not düşüyorum. Otoriter rejimlerde bu tür süreçler neye yol açar, biliyor musunuz? Dönün, Rusya'ya bir bakın. Çeçenistan'da isyancılara af çıktı; isyancılar, otoriter rejime bağlı tek bir kişinin emrindeki silahlı bir güce dönüştüler. Ortada ne huzur ne hukuk kaldı. Ortaya bir aile beyliği ve merkezde daha sertleşen bir rejim çıktı. Şimdi siz de terör hükümlüsüne bir beylik hazırlayıp daha sert bir rejimin yerini mi yapıyorsunuz? Dönün Suriye'ye bakın. 'SDG feshedildi' dediler. Sonra ne oldu? Teröristler gitti orduya katıldı. Silah bırakılmadı arkadaşlar, üniforma değiştirildi.

"SAYIN ÖZEL'İN KOMİSYONA KATILMAMA KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

YENİ Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in komisyona katılmama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Ama merak ettiğim şu: Kayyum rejiminden, butlan rejiminden, yasaklar, yolsuzluklar ve yoksulluklar rejiminden bugüne kadar ne bekliyordunuz? Basra daha ne kadar harap olacaktı? Komisyon tantanası başladığı andan itibaren, herkesi hem yüz yüze, hem de kamuoyu şahitliğinde, defalarca ve iyi niyetle uyardım. 'Butlan siyasetiyle İmralı süreci birdir ve aynıdır. Birinde meşru muhalefetin kurumsal iradesi kırılıyor, diğerinde gayrimeşru silahlı yapı hukuki ve siyasi özne haline getiriliyor' dedim. Muhalefete karşı ceza hukukunu, terör örgütüne karşı imtiyaz hukukunu işletiyorlar. 'Komisyona katılmakla ne terör örgütü ve Öcalan'la olan ajandaları değişir, ne de partinize ve belediyelerinize yönelik operasyonların seyri değişir' dedim. 'Tam yetkisiz, tam sorumlu Bahçeli sözcüdür, tam yetkili, tam sorumsuz Erdoğan karar alıcıdır. TBMM bu ihanetin meşrulaştırıcısı yapılmak istenmektedir. Bu meşruiyet gaspına, ihanetin meşrulaştırılmasına destek vermeyin' dedim. Amaç, Türk milletini güçsüz, çaresiz ve seçeneksiz olduğuna inandırmak, Erdoğan'ın ömür boyu Cumhurbaşkanı kalabilmesinin önünü açmaktır. Milletin anasını ağlatanların, 'analar ağlamasın' lafına sığınmasının, milleti 10 yıldır kutuplaştırmaktan, her türlü fitneyi ekmekten başka bir şey yapmayanların, Öcalan'a kravat takma sürecine 'Terörsüz Türkiye' diye isim koymasının sebebi budur.

"OTORİTER REJİM İNŞASI İLE ULUS DEVLET TASFİYE ETME PROJESİ BİRBİRİNDEN AYRI DEĞİLDİR"

Yakın tarihimize bakın! Dolmabahçe'de masaya yatırılan süreç Temmuz 2015'te çöktü. Uluslararası Kriz Grubu'nun kayıtlarına göre yalnızca ilk bir yılda bin 761 can kaybı yaşandı. Hendekler kazıldı, şehirlerimiz yıkıldı. Yüzlerce şehidimiz toprağa verdik. Arkasından ne geldi? Hain darbe girişimi, olağanüstü hal ve her geçen gün tek adamlığa evrilen rejim değişikliği. Mesele budur. Otoriter rejim inşası ile ulus devleti tasfiye etme projesi birbirinden ayrı işler değildir, biri ötekini beslemektedir. Birisi rejimi kalıcı kılmak için oy arıyor, diğeri ise İmralı'da aşındırılmasını istediği Cumhuriyetimizden villa tahsil ediyor. Bu kanuna evet deyip, ertesi gün meydanda otoriterliğe karşı mücadele ettiğini söylemek de gerçekle örtüşmez. Ulus devleti tasfiye eden bir projeye ortak olarak, tek adam rejimiyle mücadele edemezsiniz. Çünkü ikisi aynı projenin iki aynı yüzüdür. Lafı evelemenin, gevelemenin bir anlamı yoktur. Artık yeter, gerçekleri görün."

"BUNLAR ABDULLAH ÖCALAN'IN GÖRÜŞLERİDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "50 maddede Terörsüz Türkiye" vizyonu ve yol haritasına da değinen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Her kritik süreçte olduğu gibi yine Sayın Erdoğan susuyor, Sayın Bahçeli konuşuyor. Elli maddeden bahsediyor. Sembollerle, alegorilerle süslenmiş, tefsire muhtaç, tevile elverişli cümleler kuruyor. Dünyanın değiştiğini, eski anlayışların artık yeterli olmadığını söylüyor. Yeni bir akla, yeni bir stratejiye ve tarihsel sorumluluğa ihtiyaç bulunduğunu belirtiyor. Hatta 'varoluşsal koşullarımızın yeniden değerlendirilmesini ve inşasını' zorunlu görüyor. Ardından bütün bu düşüncelerin Terörsüz Türkiye'nin temelini oluşturduğunu açıklıyor. Bu Abdullah Öcalan'ın görüşleridir. Öyleyse soralım, hangi eski anlayışlardan kurtulacağız? Hangi tarihsel yükleri geride bırakacağız? Hangi sınırları aşacağız? Hangi kuralları değiştireceğiz? Ve en önemlisi, kurulacak yeni birliktelik kimin hangi taleplerine dayanacak?

"KURULACAK YENİ BİRLİKTELİK KİMİN HANGİ TALEPLERİNE DAYANACAK"

Dünya düzeninin değişmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli devlet anlayışını neden yetersiz hale getirsin? Küresel güç mücadelesinin sertleşmesi, Türk milletinin egemenliğini ve Cumhuriyet'in kurucu ilkelerini yeniden değerlendirmeyi neden gerektirsin? PKK'nın silah bırakması için, Cumhuriyet'in hangi varoluşsal koşulunun yeniden inşa edilmesi gerekiyor? Bu sorularına gel kendin cevap ver. Bu kadarı olur mu? Bu kadar çelişki olur mu? Bir taraftan milli egemenlik, üniter yapı, Türk milletinin birliği ve anayasal bütünlükten taviz verilmeyeceğini söylüyorlar, diğer taraftan kapsamlı bir siyasi ve toplumsal dönüşüme ihtiyaç duyulduğundan söz ediyorlar. Yahu bu milletin bilmece çözmeye, ne vakti kaldı ne de sabrı.

"TÜRK MİLLETİ YENİDEN TANIMLANACAK BİR SİYASİ TERCİH DEĞİLDİR"

Asıl mesele elli maddenin ne söylediği kadar, neyi söylemediğidir. Karanlıktan çıkmak için geçmişimizi inkar etmek, kardeşlik kurmak için anayasal sınırlarımızı aşmak, özgürleşmek için milli egemenliğimizden vazgeçmek zorunda filan değiliz. Terörün tasfiyesi başka, Cumhuriyet'in kurucu esaslarının yeniden tanımlanması başka bir şeydir. Cumhuriyet bir pazarlık konusu, milli egemenlik bir yakınlaşma bedeli, Türk milleti de yeniden tanımlanacak bir siyasi tercih değildir. Milletin aklını boş yere karıştırmayın. Grinizin, karanlığınızın, sözde özgürlük arayışlarınızın farklı tonları olabilir. İhanet hesabının da elli tonu olabilir ama unutulmasın ki, Cumhuriyet Kırmızı-Beyazdır.

"ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİNİ HİÇ KİMSE YENİDEN YAZAMAZ"

Biz, milliyetçi, kalkınmacı, demokrat, cumhuriyetçileriz. Bize emanet edilen Cumhuriyeti, her türlü kirli ajandaya rağmen sonsuza kadar koruyup, payidar kılacağız. İktidara, ortaklarına ve avanelerine sesleniyorum: Değil elli madde, beş yüz madde de yazsanız, bu Anayasa'nın ilk dört maddesini hiç kimse yeniden yazamaz! Kafanıza kazıyın! Türkiye Devleti bir Cumhuriyet'tir; insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olup, dili Türkçe, bayrağı ay yıldızlı al bayrak, milli marşı İstiklal Marşı ve başkenti Ankara'dır. Egemenlik de kayıtsız şartsız büyük Türk milletinindir. Nokta."

(Son)