Dervişoğlu, Uludere'de Şehit Ailesinin İftar Sofrasına Konuk Oldu

15.03.2026 00:24
(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde ailesinin birçok ferdi şehit olan Osman Babat'ın iftar sofrasına misafir oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit ailesi ziyareti gerçekleştirdi. Dervişoğlu, ailesinden birçok kişi şehit olan Osman Babat'ın iftar sofrasına konuk oldu.

Ziyarete ilişkin İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan çıklamada, Dervişoğlu'nun Uludere'de Osman Babat'ın evinde iftar yaptığı belirtilerek, "Şırnak Uludere'de, aziz vatanımız uğruna ailesinin birçok ferdini şehit vermiş Sayın Osman Babat'ın iftar sofrasına misafir olduk. Bu aziz vatan için bedel ödeyen o vakur yüreklerle aynı sofrayı paylaşmak bizim için bir onurdur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şehit ailelerine sahip çıkmanın hem bir görev hem de sorumluluk olduğu belirtilerek, "Şehitlerimizin emaneti olan bu büyük millete ve onların fedakar ailelerine sahip çıkmak hem görevimiz hem de namus borcumuzdur" denildi.

Kaynak: ANKA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
