Dervişoğlu, Uludere'de Şehit Ailesinin İftar Sofrasına Konuk Oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit ailesi ziyareti gerçekleştirdi. Dervişoğlu, ailesinden birçok kişi şehit olan Osman Babat'ın iftar sofrasına konuk oldu.

Ziyarete ilişkin İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan çıklamada, Dervişoğlu'nun Uludere'de Osman Babat'ın evinde iftar yaptığı belirtilerek, "Şırnak Uludere'de, aziz vatanımız uğruna ailesinin birçok ferdini şehit vermiş Sayın Osman Babat'ın iftar sofrasına misafir olduk. Bu aziz vatan için bedel ödeyen o vakur yüreklerle aynı sofrayı paylaşmak bizim için bir onurdur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şehit ailelerine sahip çıkmanın hem bir görev hem de sorumluluk olduğu belirtilerek, "Şehitlerimizin emaneti olan bu büyük millete ve onların fedakar ailelerine sahip çıkmak hem görevimiz hem de namus borcumuzdur" denildi.