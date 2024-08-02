DESKON Genel Başkanı: Gençler Türkiye'yi terk ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DESKON Genel Başkanı: Gençler Türkiye'yi terk ediyor

DESKON Genel Başkanı: Gençler Türkiye\'yi terk ediyor

Demokratik Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye'deki gençlerin büyük bir çoğunluğunun çalışma ve hayat şartlarını düşük bulduğunu ve geleceklerini yurtdışında gördüğünü belirtti. Avcı, Türkiye'yi terk eden gençlerin başta ekonomi, çalışma hayatı, eğitim, gençlik ve kültür sanat politikalarındaki yanlış uygulamalardan rahatsız olduklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'den yüksek öğrenim için yurtdışına giden ve eğitimden sonra bu ülkelerde kalan öğrencilerin beyin göçünün büyük bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

02.08.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Demokratik Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, "Gençlerimizin büyük bir çoğunluğu Türkiye'deki çalışma ve hayat şartlarını ve yaşam kalitesini düşük buluyor ve geleceklerini yurtdışında görüyor" dedi.

DESKON Genel Başkanı Gürkan Avcı basın açıklaması yaptı. Gençlerin Türkiye'yi terk ettiğini belirten Avcı, Türkiye'deki gençler tarafından en çok tercih edilen ülkelerin başında ise AB ülkeleri, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD'nin geldiğini söyledi.

Türkiye'yi terk eden gençlerin başta ekonomi, çalışma hayatı, eğitim, gençlik ve kültür sanat politikalarındaki yanlış uygulamalardan rahatsız olduklarını belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz Türkiye'de değer üreten bireylere toplum ve devlet olarak önem verilmediğinden şikayetçi. Türkiye'de fikir üretimi ve buluşların karşılık ve saygı görmemesi ve desteklenmemesinden mustaripler. AR-GE altyapı ve teşvik eksikliği, yatırım yardımı ve vergi indirimi yetersizliğinden yakınıyorlar. Kamusal ve toplumsal baskı, tutuculuk ve hoşgörüsüzlükten rahatsızlar."

Türkiye'deki beyin göçüne değinen Avcı şunları söyledi:

"BM, OECD ve Dünya Bankası'nın verilerine göre Türkiye'den 18 ile 45 yaş arasındaki beyin göçü her yıl artarak devam ediyor. Türkiye'nin kaynaklarıyla yetişip donatılmış milyonlarca gencimizin yarattığı beyin göçünün Türkiye'ye maliyetini milyar değil trilyon dolarlarla bile ifade edemeyiz. Beyin göçünün büyük bir bölümünü Türkiye'den yüksek öğrenim için yurtdışına giden ve eğitimden sonra bu ülkelerde kalan öğrenciler oluşturuyor. Yeni Zelanda, Avustralya, ABD ve AB ülkelerine vatandaşlık başvurusu kabul edilen on binlerce yüksek eğitim almış gencimizde bulunuyor. Yüksek öğrenim almış bir gencin Türkiye'ye yalnızca ilkokuldan üniversiteye kadar ki eğitim maliyetinin 84 ile 119 bin dolar arasında olduğu tahmin ediliyor ki gelişmiş ülkeler hazır eğitimli işgücünün üzerine adeta konmuş oluyor. Resmi verilere göre öğrenciler yalnızca ABD'ye eğitim için bir yıllığına 1,09 milyar dolara yakın bir para harcıyor.

Ülkemizin yarınlarını teslim ettiğimiz gençlerimizin geleceklerini nerede aradıklarına ilişkin soruya verdikleri cevaplar ve gerekçeleri, yöneticiler ve politikacılar başta olmak üzere tüm toplum önderlerinin bir an önce önlem alma doğrultusunda harekete geçirecek düzeydedir. Yıllardan bu yana önüne geçilmeye çalışılan beyin göçü hareketleri aynı dalgalanmayı belki daha da güçlü sürdürüyorsa, konuya ilişkin herhangi bir önlem alınmadığının göstergesidir. Ancak, hiçbir başlangıç geç sayılmaz. Anne babalar, 'Türkiye'de sorunlu bir iktidar ve muhalefet açığı vardır' realitesini bilerek gençlerine sahip çıkmaya devam etmelidir."

Kaynak: ANKA

Gürkan Avcı, Gençlik, Ekonomi, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DESKON Genel Başkanı: Gençler Türkiye'yi terk ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 18:00:25. #1.13#
SON DAKİKA: DESKON Genel Başkanı: Gençler Türkiye'yi terk ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement