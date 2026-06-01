Deste deste paraları halının üzerine dizip video çekti

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte hayvan pazarlarından dönen besicilerin sosyal medya paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak kurbanlık satışlarından elde ettiği kazancı alışılmışın dışında bir yöntemle kutlayan bir besicinin videosu, kısa sürede dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi.

PARALARI HALIYA SERDİ: EMEK OLMADAN YEMEK OLMAZ

Uzun ve yorucu bir besicilik sürecinin ardından kurbanlıklarını satan üretici, satıştan elde ettiği tüm nakit paraları evinin zeminine yan yana dizdi. Ortaya çıkan paraları cep telefonu kamerasıyla kayda alan besici, paylaştığı videonun üzerine şu notu düştü: "Tek derdimiz para saymak olsun, emek olmadan yemek olmaz."