Destici, 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak koltuğunu 5 yaşındaki Aybars'a devretti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 5 yaşındaki Fehmi Aybars Gemi'ye devretti.

BBP Genel Merkezi'nde çocukları ağırlayan ve onlarla kısa süre sohbet eden Destici, Genel Başkanlık makamını da 5 yaşındaki Aybars'a bıraktı.

Destici, çocuklara yaptığı konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Gazi Meclis'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ilk üyelerini, Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman şehitlerini, gazilerini de rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum." dedi.

Geleceğin, çocuklar olduğunu söyleyen Destici, "Bir çocuğun güldüğü her yer vatandır diyoruz ve bir çocuğun hayali her şeyin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, çocukların varlıklarının kendilerini umutlandırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni daha da ileriye taşıyacak ve dünya var oldukça yeryüzünde güçlü bir devlet olarak bulunmasını sağlayacak olan, bunu devam ettirecek olan da siz kıymetli çocuklarsınız. Sizleri bugün burada görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Büyük Birlik Partimize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyorum."

İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

İstanbul'daki depremlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Destici, depremi yaşayan ve hisseden vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.