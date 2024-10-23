Destici: Bu kahpe saldırıyı gerçekleştiren piyonları ve arkasındaki güçleri lanetliyorum

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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili, "Bu kahpe saldırıyı gerçekleştiren piyonları ve arkasındaki güçleri lanetliyorum. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Bu tür hain saldırılarla Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki ilerleyişini durduracaklarını zannedenler asla başaramayacaklardır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'da bulunan tesislerine bombalı ve otomatik silahlarla terör saldırısı gerçekleştirildiğini hem büyük bir üzüntü hem de büyük bir kızgınlıkla öğrendim. Öncelikle bu kahpe saldırıyı gerçekleştiren piyonları ve arkasındaki güçleri lanetliyorum. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Bu tür hain saldırılarla Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki ilerleyişini durduracaklarını zannedenler asla başaramayacaklardır" ifadelerini kullandı.