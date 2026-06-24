Destici'den Asgari Ücret Çağrısı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Mutlaka temmuz ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanmalı ve en azından enflasyon farkı kadar bir artış asgari ücrette de yapılmalıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, sözlerine muharrem ayını tebrik ederek başladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinen Destici, şunları söyledi:

"Hem kuzeyimizde uzun yıllardır devam eden bir savaş var, hem de bu sene içinde güneyimizde başlayan bir savaş var. Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna Savaşı dönem dönem sönse de yeni saldırılarla aralıklarla yeniden canlanıyor. ve olan kime oluyor? Masumlara oluyor, mazlumlara oluyor, sivillere oluyor. En çok da çocuklara oluyor, kadınlara oluyor."

Aynı şeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda da gördük. Yine burada kimler hayatını kaybetti? Öğrenciler hayatını kaybetti, değil mi? Daha ortaokul çağındaki 100'e yakın öğrenci ABD bombardımanıyla hayatını kaybetti. Okullar bombalanıyor, camiler bombalanıyor, sivil yerleşim yerleri bombalanıyor. Çünkü emperyalistlerin ya da siyonistlerin böyle bir ayrım derdi yok. Sivilmiş, askermiş, kadınmış, erkekmiş… Hepsini düşman olarak görüyorlar ve tabii hesap soran da yok. İstedikleri gibi bombalıyorlar. İşte terörist İsrail, Gazze'de 100 binden fazla masumu katletti. Soykırım yaptı. Bunların üçte biri çocuk, üçte biri kadın; savunmasız insanlar. Ama kimse bir şey diyebildi mi? Ne oldu? Hani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırımdan yargılanacaklardı? O dosya uyutulmaya bırakıldı. Bir süre konuşuldu fakat şu anda Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminde değil. Birleşmiş Milletler'in gündeminde değil. Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde değil.

"İNŞALLAH KESİN BİR ATEŞKES OLUR"

Tabii ki hepimizin, bizlerin ve samimi insanların isteği nedir? Bu savaşların bitmesi, bu savaşların sona ermesidir. Hem Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istiyoruz hem de şu anda sağlanan anlaşmanın kalıcı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah bu kesin bir anlaşma olur, kesin bir ateşkes olur. İran ile yapılan anlaşma kapsamında, terörist ve siyonist İsrail'in bundan rahatsız olduğunu görüyoruz. İran'ın bu anlaşma için Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının ve Filistin'e yönelik İsrail saldırılarının durması şartını çok yerinde bulduğumuzu ifade etmek istiyorum."

"EMEKLİNİN 20 BİN LİRA KAYBI VAR"

Destici, emekli maaşlarına ara zam yapılması gerektiğini ifade ederek, "Bu salonda ya da diğer programlarımızda ülkemizde hak mağduriyeti yaşayan ya da haklı taleplerde bulunan kesimlerin de sesi, nefesi ve soluğu olmaya çalışıyoruz. Emeklilerimizi burada çok kez dile getirdik. Haziran ayının sonuna doğru gidiyoruz; son bir haftasındayız. Önümüzdeki temmuz maaş artışlarıyla ilgili bir kez daha altını kalın harflerle çizerek söylüyorum: Emeklilerimizin, 2023 Temmuz ayından bu yana süren hak mağduriyetleri, önümüzdeki temmuz ayında en azından kısmen giderilmelidir. Tamamen giderilemiyorsa bile iyileştirme yapılmalıdır. Ocak 2023'te çalışan-emekli dengesi 3/2 iken bugün 3/1'dir. Yani emeklilerimiz, 2023 Temmuz'dan bu ana kadar maaşlarının üçte birini eksik almaktadır. Gerçekte yaklaşık 20 bin lira aylık kayıpları vardır. Bu 20 bin liralık farkı bütçe dengesiyle açıklayıp bir defada vermek mümkün değilse, en azından 10 bin lirayı Temmuz'da, 10 bin lirayı da ocak ayında verilerek bu mağduriyet ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

"BAŞTA EN DÜŞÜK GELİRİ ALANLARI KORUMALIYIZ"

Destici, asgari ücrete ilişkin de "Bütün çalışanlara ve emeklilere 6 aylık enflasyon farkı veriliyor. Peki, asgari ücretliye neden verilmiyor? Asgari ücretli zaten bu ülkede en düşük çalışma maaşını alan kesimdir. Burada bizim en çok korumamız gereken, düşük gelirli kesimlerdir. Başta da en düşük geliri alanları korumalıyız. Onun için mutlaka Temmuz ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanmalı ve en azından enflasyon farkı kadar bir artış asgari ücrette de yapılmalıdır" diye konuştu.

Destici, çözüm sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'de geçtiğimiz yıldan bu tarafa yaşanan, hatta 2024 yılının Ekim ayından bu tarafa yaşanan bir süreç var. Önce adına 'Terörsüz Türkiye Süreci' denildi. Daha sonra Meclis'te bir komisyon kuruldu. Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen partilerin temsilcilerinden oluşan bu yapı, ismi değiştirilerek yoluna devam etti. Komisyon çalışmalarını tamamladı. Raporunu da yazdı ve kısmen kamuoyuyla paylaşıldı. Ama biz isterdik ki rapor tümüyle kamuoyuyla paylaşılsın. Kamuoyu, Türk milleti, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne konuşulmuş, kim ne demiş, kim hangi öneride bulunmuş; elbette bütün bunları millet olarak bilmeye hakkımız vardır."

"ZAFERİMİZE ASLA GÖLGE DÜŞÜRÜLMEMELİ"

Şimdi bizim temel itirazlarımız ya da ilkemiz neydi? Bir kere daha hatırlatayım: Biz geçmiş tecrübelerimizi, yani ülke tecrübelerimizi kastediyorum; geçmişte yaşanan süreçleri dikkate alarak söyledik. Bütün bunları da dikkate alarak, terörle ve teröristle müzakereyle sonuç alınamayacağını; ancak mücadele edilerek terörün bitirilebileceğini söyledik. Nitekim Türkiye'de de öyle oldu. Türkiye'de bugün terör yoktur. Sıfır terör vardır ve bu mücadeleyle bitmiştir. Bu, pazarlık masalarında bitmemiştir. Bu, onların istediği yasal düzenlemeleri yaparak da bitmemiştir. Mücadeleyle; kahraman Türk ordusu, Türk polisi, güvenlik korucuları ve yine bu iktidar döneminde Cumhur İttifakı'nın da desteğiyle birlikte topyekün bir mücadeleyle sonlandırılmıştır. Bunun için zaferimize asla gölge düşürülmemelidir.

"TÜYATRO NİTELİĞİNDE BİR SİLAH BIRAKMA SÜRECİ İZLEDİK"

Kimse bunu bize altın tepside sunmamıştır. Bu başarıda binlerce şehidimizin kanı vardır. Binlerce gazimizin, askerimizin, polisimizin mücadelesi vardır. Onun için bunları yok sayamayız. Bunları yok saymak, şehide de gaziye de ihanettir. Onun için bir kere bunu net biçimde belirtiyoruz. İkincisi ne? Yine temel açıklanan ifadelerden yola çıkarak devam ediyoruz. Bu süreçte şart yok, pazarlık yok, müzakere yok. Şartsız, pazarlıksız ve müzakeresiz şekilde PKK tüm unsurlarıyla bütün silahlarını bırakacak ve PKK terör örgütü tüm uzantılarıyla kendini feshedecek. Yani Irak'taki de, Kandil'deki de, Suriye'deki de, İran'daki de, Türkiye'nin içindeki de, Avrupa'daki de, Amerika'daki de. Şimdi bunlar gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Tiyatro niteliğinde bir silah bırakma sürecini izledik.

Ama bugün de mesela PKK'nın uzantılarından gelen açıklamalar var. Mesela terör örgütü YPJ'nin elebaşlarından Klara Kobane diyor ki: Silah bırakmayacağız. Savaşmaya devam edeceğiz. Birkaç hafta önce Kandil'den Karayılan, 'Bbiz silahlarımızı bırakmadık. Biz hala silahlıyız. Şu anda sadece eylem yapmıyoruz' dedi. 'Bütün silahlarımız duruyor' dedi.

Şimdi hal böyleyken ve PKK bütün bu pervasız açıklamalarına devam ederken, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi de bütün bu pervasız, hadsiz ve hukuksuz açıklamalarına devam ederken, bunun üstüne en son ne açıkladılar? DEM Parti öncülüğünde, terörist başı, bebek katili, İmralı canisi Öcalan'a özgürlük adı altında Diyarbakır, İstanbul, Mersin ve Van'da mitingler düzenleyeceklerini açıkladılar. Şimdi bir kere bu asla kabul edilemez. Devlet, ilgili makamlar ve hükümet buna müsaade etmemelidir. Hem kan üzerinden, can üzerinden, terör örgütünün arkasına sığınarak ve onu destekleyerek siyaset yapacaksın. Ondan sonra da ne diyor Tuncer Bakırhan? 'Kim can ve kan üzerinden siyaset yapıyorsa Allah onun belasını versin' diyor. Kimin yaptığı belli. Evet, kim terör örgütünü destekliyor? Kim terörist başına özgürlük diyor? Kim binlerce şehidin katiline af çıkarmaya çalışıyor? Kendilerini tarif etmişler."

Destici, basın açıklamasının ardından partililere ve basın mensuplarına aşure ikram etti.