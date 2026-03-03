Destici'den Fatma Nur Çelik İçin Başsağlığı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede saldırı sonucu öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı mesajı paylaştı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef İstanbul Çekmeköy'de 17 yaşındaki sözde bir öğrenci bıçakla saldırarak bir öğretmenimizi katletmiş, bir öğretmenimizi ve bir öğrencimizi de yaralamıştır. Öncelikle çok üzgünüm. Hayatını kaybeden öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı-sabır niyaz ediyorum. Alçakça gerçekleştirilen bu saldırıda yaralan öğretmen ve öğrencimize de acil şifalar diliyorum. 17 yaşındaki bir katil asla çocuk statüsünde yargılanmamalıdır. Çünkü çocuk değildir. Bu saldırıyı bile isteye gerçekleştirmiştir. Büyükler gibi yargılanmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır ki, herkese ibret olsun." ifadesini kullandı.