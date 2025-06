Destici\'den Geçici Ateşkes Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışmaların ardından başlayan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Destici, Türk ve İslam coğrafyalarında zulüm, kan, işgal, esaret ve gözyaşının devam ettiğini söyledi.

Destici, Doğu Türkistan'da milyonlarca kişinin soykırıma maruz kaldığını belirterek, "Tüm katliamları, tüm soykırımları lanetliyoruz ve sonuna kadar her şartta Doğu Türkistan'ın ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor 'Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Asıl mesele, oyunun tamamen Türkiye'ye taşınmasıdır"

İsrail'in, gücünü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere Batılı ülkelerden aldığını dile getiren Destici şunları kaydetti:

"On günden fazla bir süre bu çatışmalar devam etmiştir. Amerika, savaşa en ağır bombardıman uçaklarıyla dahil olmuş ve bugün de barış istemektedir. Geçici bir ateşkes açıklanmıştır. Elbette ki karşılıklı saldırıların durmasından, geçici de olsa ateşkesin devreye girmesinden memnunuz. Biz, bölgemizde savaş istemiyoruz. Biz, bölgemizde kalıcı barış istiyoruz. Her ülkenin her ülkeye; her topluluğun, her milletin her topluluğa, her millete saygı duyduğu bir coğrafyada yaşamak istiyoruz."

Destici, İran'da yaşanan gelişmelerin bölgesel bir istikrarsızlık değil, küresel bir senaryonun perdesi olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "İsrail'in art arda gerçekleştirdiği saldırılarla Batı medyasının organize algı çalışmaları ve ABD'nin klasik rejim değişikliği retoriği bir kez daha sahneye konmuş durumda. Ancak şunu çok net bir şekilde görmek zorundayız. İran'da rejim değişse, tamamen mağlup edilse dahi ABD ve İsrail'in bölgeye dair asıl hedefi değişmiyor. Çünkü onların gözünde İran sadece bir eşiktir. Asıl mesele, İran sonrasında ileride kurulum buldukları konjonktürde oyunun tamamen Türkiye'ye taşınmasıdır. Asıl mesele bu." ifadelerini kullandı.