Destici'den gemi kazası mesajı - Son Dakika
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Destici'den gemi kazası mesajı

Destici\'den gemi kazası mesajı
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Mustafa Destici, Girne açıklarında batan yolcu gemisi için taziye ve arama kurtarma temennisinde bulundu.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olarak batmasına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin ilgili kurumları tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında halen kendilerinden haber alınamayan vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olarak batması sonucu meydana gelen can kayıpları nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Destici mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olup batması sonucu can kayıpları olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, Kuzey Kıbrıs Türk Halkına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin ilgili kurumları tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında halen kendilerinden haber alınamayan vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: ANKA

Mustafa Destici, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici'den gemi kazası mesajı - Son Dakika

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