Destici'den Orman Yangınları ve Toplu Sözleşme Açıklamaları
Destici'den Orman Yangınları ve Toplu Sözleşme Açıklamaları

Destici\'den Orman Yangınları ve Toplu Sözleşme Açıklamaları
20.08.2025 15:03
Mustafa Destici, orman yangınlarına karşı hazırlık ve toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı ve mesele Hakem Heyeti'ne gidiyor. Ben, sendikalarımıza ve hükümetimize bir çağrı yapıyorum. Son bir görüşme daha yapılmasını teklif ediyorum. Burada hükümet, yaptığı teklifi mutlaka yenilemeli." dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Destici, orman yangınlarının, bütün dünya için tehdit olduğunu belirtti.

Türkiye'nin orman yangınları açısından yüksek riskli bölgede bulunduğuna dikkati çeken Destici, "Yangınlarla mücadeleye yalnızca bir söndürme faaliyeti olarak değil, aynı zamanda ulusal güvenlik, ekolojik denge ve gelecek nesillerin yaşam hakkı açılarından bakmalıyız." dedi.

Destici, Türkiye'nin yangın söndürme teçhizatları bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu belirterek, "Yangınların aynı anda, çok sayıda, birden başlamasıyla yetersiz kalınan durumlar olmuştur. Onun için başta uçak, helikopter olmak üzere diğer teçhizatlarımızda mutlaka artışa gitmeliyiz. Her olasılığa, her ihtimale karşı en yüksek düzeyde hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Destici, şunları kaydetti:

"Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı ve mesele Hakem Heyeti'ne gidiyor. Daha önceki Hakem Heyeti kararlarına baktığımızda şunu görüyoruz. Hükümet ne teklif etmişse, heyet olduğu gibi o teklifi kabul etmiş. Bundan dolayı ben, memurlarımız için memur aileleri için sendikalarımıza ve hükümetimize bir çağrı yapıyorum. Son bir görüşme daha yapılmasını teklif ediyorum. Burada hükümet, yaptığı teklifi mutlaka yenilemeli. Hükümetimize diyoruz ki 'Kamu işçilerinde yapılan refah payı artışı memurlarımız için de yapılsın ve yüzde 11'lik teklifin üzerine yüzde 8 refah payı eklenerek memurlarımıza tekrar sunulsun. İlk 6 ay için yüzde 20, ikinci 6 ay için yüzde 7 artı enflasyon ve 2027 yılı için de enflasyon artı yüzde 8'lik refah payıyla bu anlaşma, el sıkışmayla sonuçlansın."

"Safımız belli, Cumhur İttifakı'nın safındayız"

DEM Parti yetkililerinin, "Terörsüz Türkiye" sürecini yönetenler için hukuki dokunulmazlık talep ettiklerini anımsatan Destici, "Bu süreçte yaptıkları ve yapacakları hukuksuzlukların gelecekte bir hesabının olacağını iyi bildikleri için şimdiden koruma istiyorlar. Fakat beyhude... Hiçbir zırh onları koruyamayacaktır. Günü geldiğinde hainliklerinin bedelini mutlaka ödeyecekler." diye konuştu.

Destici, bir gazetecinin, Zengezur Koridoru'na ilişkin sorusuna, "Elbette koridor açılmalı. Ama Amerika'nın bir şirketine 99 yıllığına kiralanmasının handikapları var. Diyelim ki yarın Amerika 'Ben buradan Türk tırlarının geçişine izin vermiyorum ya da şu ülkeninkine veriyorum, bu ülkeninkine vermiyorum' dedi. Ne yapacaksınız? Bu anlaşmanın çok iyi incelenip, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasını mağdur etmeyecek, ileride sıkıntılar çıkarmayacak şekilde yapılması gerekiyor." cevabını verdi.

Destici, "Terörsüz Türkiye sürecine karşı duran partilerin bir ittifak oluşturabileceğinin konuşulduğu ve olası bir ittifakta yer alıp almayacakları" sorusuna ilişkin de şunları kaydetti:

"Biz, Cumhur İttifakı'nın üyesiyiz. Bu ittifak, 2016 darbe gecesi sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini önceleyerek kurulmuş bir ittifaktır. Biz, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız ve Cumhur İttifakı'yla yolumuza devam ediyoruz. Diğer gelişmeler bizim dışımızda cereyan etmektedir. O meselelerin içinde değiliz. Bölücü olmayan, bölücülüğü savunmayan her siyasi partiyle de konuşuruz. Ama bizim safımız belli. Biz Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin ve Türk devletinin safındayız."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Destici'den Orman Yangınları ve Toplu Sözleşme Açıklamaları - Son Dakika

12:17
SON DAKİKA: Destici'den Orman Yangınları ve Toplu Sözleşme Açıklamaları - Son Dakika
