Destici'den Sivas ve Başbağlar Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici'den Sivas ve Başbağlar Çağrısı

01.07.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, Sivas olayları ve Başbağlar katliamının yeniden aydınlatılmasını istedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sivas olayları" ve "Başbağlar Katliamı"na ilişkin, "Biz, bu iki olayın da tekrar dosyalarının açılıp, tüm çıplaklığıyla aydınlatılmasını ve bu büyük provokasyonun ortaya çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin karada ve denizlerde hakimiyetini güçlü şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Son yıllarda savunma sanayisinde atılan adımlara dikkati çeken Destici, bu adımların ve üretilen silahların tüm Türk ve İslam coğrafyasında büyük bir sevinçle karşılandığını söyledi.

Mustafa Destici, bir milletin kendini savunacak gücü, silahları olmadığı takdirde işgal ile karşı karşıya kalınacağını kaydetti ve Gazze'deki soykırıma dikkati çekti.

Destici, ayrıca İsrail hükümetinin, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara tepki göstererek, "Bu tamamen siyasi bir karardır. Gerçekle ilgisi olmadığını kendileri de biliyor. Asıl soykırımcının kendileri olduğunu en iyi kendileri biliyor." ifadesini kullandı.

Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş ile ilgili de konuşan Destici, "Bir ölçü var, bir kırmızı çizgi var, ister sunuculuk, ister komedyenlik yap, sen bu milletin kutsallarına dil uzatamazsın. Ölçü burası. Sen sadece Türkiye'deki 85 milyonun değil dünyadaki 2 milyarın üzerindeki insanın 'kutsal kitabım' dediği, hayatını ona göre yaşadığı Kur-an'ı Kerim'e dil uzatamazsın, onu mizah edemezsin." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, 2 Temmuz ve 5 Temmuz'da gerçekleşen, "Sivas Olayları" ve "Başbağlar Katliamı"nda hayatını kaybedenleri anarak, "Biz, bu iki olayın da tekrar dosyalarının açılıp, tüm çıplaklığıyla aydınlatılmasını ve bu büyük provokasyonun ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu ülkede Sünni'nin Alevi ile problemi yok. Alevi'nin de Sünni ile bir problemi yok." diye konuştu.

Destici, konuşmasının ardından BBP'ye katılan Hülya Üstüner ve Abdulkadir Kötüce'ye rozetlerini taktı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Mustafa Destici, Sivas Katliamı, 3. Sayfa, Politika, Savunma, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici'den Sivas ve Başbağlar Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Murat Ongun’un “Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar“ iddiasına yalanlama Murat Ongun'un "Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar" iddiasına yalanlama
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Ayşe Tokyaz’ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı

13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
13:03
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 14:17:43. #7.13#
SON DAKİKA: Destici'den Sivas ve Başbağlar Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.