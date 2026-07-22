Destici'den Soruşturmaya Güvence

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin "Bu soruşturmanın hangi ciddiyetle yapıldığı bizzat Adalet Bakanımız tarafından kamuoyuna net bir şekilde açıklanmıştır. Onun için hiç kimsenin endişesi olmasın, bu sefer mutlaka ama mutlaka kastı, kusuru olanlar bedelini ödeyecek" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, dün Eskişehir'de bulunan TEI (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) fabrikasının yıkama bölümünde çıkan yangına ilişkin, "TUSAŞ'a, ASELSAN'a, ROKETSAN'a, HAVELSAN'a bir şey olduğunda hep şüpheyle bakmamız gerekiyor. Çünkü sadece bizim değil, Türk-İslam coğrafyasının da mazlum coğrafyalarının da umudu kuruluşlarımız. Onun için bizim göz bebeğimiz gibi bakmamız gereken kuruluşlarımız. Savunma Sanayii Başkanlığımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, TUSAŞ'ın tüm yetkililerine, çalışanlarına, mühendislerimize geçmiş olsun dileklerimizi buradan ifade ediyorum" dedi.
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli bölgesinde eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesine ilişkin de konuşan Destici, "Hem öğretmen pilotun hem de öğrenci pilot adayının yaralandığını öğrendik. İnşallah yaraları hafiftir. Kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Hem kendilerine hem de ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" diye konuştu.
"Dün de terörist başı Öcalan'ın İmralı ziyareti sonrasında açıklanan mesajında, biliyorsunuz DEM Parti bir ziyaret gerçekleştirdi ve o ziyaret sonrası bebek katili, İmralı canisi Öcalan'ın mesajı diye bir açıklama yapıldı. Orada önce hukuki ve yasal sürecin başlamasını, ardından çatışmaların ve silahların tamamen devreden çıkarılmasını ön şart olarak öne sürmektedirler. Yani Kandil'in tehdit dilinin aynısını farklı ifadelerle dile getirmektedirler. Şunu açıkça ifade etmemiz gerekir. Sürecin başında söylenen neydi? Bunun tam tersiydi. Önce PKK tüm unsurlarıyla tüm silahlarını bırakacak. Bırakacak dediğimiz, devletin ilgili kurum ve kuruluşlarına teslim edilmesidir. Silahları bir yere gömmek ya da bir yere emanet etmek olmaz. Devletin kurum ve kuruluşlarına teslim edecektir. Ama bugün geldiğimiz noktada iş tersine dönmüş gibi gözüküyor. Silah bırakmadan, kendilerini feshetmeden onları meşrulaştıracak bir adım atmamalıyız. Silahsızlanmanın, hukuki düzenlemelerin ön şartı olarak sunulması, hukuk devleti anlayışıyla asla bağdaşmaz ve kabul edilmez."
"Bugün de görüyoruz ki davayı sulandırmaya, farklı yönlere çekmeye yönelik eylemde bulunan kişiler var. Bugünlerde de görüyoruz. Ne zaman ki bu mesele ciddi olarak kamuoyunun gündemine gelsin ve ciddi olarak esas şüpheler araştırılmaya ve aydınlatılmaya başlansın, bununla ilgili gözaltılar olsa, birileri çıkıyor, işi başka yerlere çekmeye çalışarak sulandırmaya çalışıyor. Şimdi özellikle dosyanın 12 Haziran'da Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelmesi, bu soruşturma süreci olarak tarihi bir olaydır. Yeni bir süreçtir ve bu sürecin sonuçları mutlaka görülecektir. Adalet Bakanımızın, ki kendisine teşekkür ediyoruz bu konudaki kararlılığı için, Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklama; soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarının işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edilmiş ve bunlarla ilgili operasyonlar düzenlenerek gözaltı kararı uygulanmıştır. Buradaki en dikkat çekici cümle; soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürmek. Bu, 17 yıllık süreçte çok net ifade edilen bir açıklama, çok önemli bu açıklama."
Bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır. Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim, soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir. Hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına, hiçbir kutsal yapının milletimizin adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmez. Bu soruşturmanın hangi ciddiyetle yapıldığı bizzat Adalet Bakanımız tarafından kamuoyuna net bir şekilde açıklanmıştır. Onun için hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu sefer mutlaka ama mutlaka kastı, kusuru olanlar bedelini ödeyecek."
Son Dakika › Güncel › Destici'den Soruşturmaya Güvence - Son Dakika
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