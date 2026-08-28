Destici: Haksızlıklara Müdahale Edeceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bölgemizde bizi ilgilendiren her duruma müdahale etmeye, işlenen haksızlıkların ve suçların karşısında durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek, Türkiye'nin kendi güvenliğini ve bölgedekilerin haklarını korumaktan geri adım atmayacağını vurguladı.

Türkiye'nin, bölgede terör yapılanmalarına izin vermemesinin, savaşlar nedeniyle yurtlarından edilen mazlumlara sahip çıkmasının ve Irak ile Suriye'de Türkmenlerin haklarını savunmasının İsrail yönetimini rahatsız ettiğini dile getiren Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi bölgesindeki gelişmelere kayıtsız kalmayacağını belirtti.

Destici, Ankara'nın bölgesel politikalarının başka ülkelerin beklentilerine göre şekillenmeyeceğini, Türkiye'nin bölgesinde kendisini doğrudan ilgilendiren her meseleye müdahil olmaya devam edeceğini aktardı.

Türkiye'nin kendi güvenliğinin yanı sıra bölgede yaşanan haksızlık ve zulümlere karşı da sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Destici, "Bölgemizde bizi ilgilendiren her duruma müdahale etmeye, işlenen haksızlıkların ve suçların karşısında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.