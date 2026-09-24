Destici, Irak El Hikmet Hareketi\'nden milletvekillerini ağırladı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak El Hikmet Hareketi'nden milletvekilleriyle görüştü. Iraklı milletvekilinin Türkiye ile Irak arasındaki su ilişkisinin çok çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Destici, "Ne kadar petrol o kadar su" diyerek espri yaptı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak El Hikmet Hareketi'nden milletvekilleriyle görüştü. Destici, "Irak Parlamentosu Hikmet Grubu Başkanı ve Enerji Komisyonu Üyesi Ali Şeddat Milletvekilimiz ve milletvekili heyetimize hoş geldiniz diyorum" diyerek başladığı konuşmasında şöyle devam etti:

"CUMHURBAŞKANIMIZLA IRAK BAŞBAKANI NEW YORK'TA BİR ARAYA GELDİLER"

"Bugün burada inşallah hem bir kardeşlik havası içerisinde tanışacağız, sohbet edeceğiz. Hem de Irak-Türkiye ilişkilerini ve bölgemizdeki gelişmelerde hep birlikte değerlendirme fırsatı bulmuş olacağız. Cenabı Hak bizi kardeş kılmış. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselem'in ümmeti olmaktan şeref duyuyoruz. Uzun yıllar Devlet-i Osmanlı Aliyenin çatısı altında birlikte aynı ülkenin vatandaşı olarak yüzyıllarca birlikte yaşamışız. Her iki millet olarak huzur içinde, barış içinde ve şu anda da iki ayrı devlet olarak Türkiye ve Irak çok iyi ilişkiler kurarak yoluna devam etmektedir. Daha dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle Amerika'da olan, New York'ta olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanımızla bir görüşme gerçekleştirmişlerdir. Dolayısıyla da özellikle son yıllardaki bu yakın temaslardan ilişkilerden güçlü hemen hemen her alanda sağlanan güçlü işbirliğinden de büyük bir memnuniyet duyduğumuzu Irak-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesine her zaman destek verdiğimizi burada ifade etmek istiyorum.

"KALKINMA YOLU PROJESİ HER İKİ ÜLKENİN DE ÖNEMSEDİĞİ BİR PROJE"

Ümit ediyorum ki bugün burada bir genel değerlendirme yaptıktan sonra siyasi ilişkiler ve son temaslar güncel meseleler ki bunun içerisinde güvenlik ve terörle mücadele var. Kalkınma yolu projesi her iki ülkenin de hatta coğrafyamızın, bölgemizin çok önemsediği bir proje. Bu var. Su ve enerji yine Türkiye'nin Irak'la işbirliği yaptığı konuların başında geliyor. Ekonomik ilişkilerimiz tabii şu anda aşağı yukarı 17 milyar dolar civarında bir dış ticaret hacmimiz var. Ama bunu daha da artırmak tabii istiyoruz. Toplumsal ve kültürel ilişkilerimiz var. Son dönemde turizmde ki ve insan hareketliliği yine göze çarpıyor. Bu konular başta olmak üzere hemen hemen tabii sizlerin de konuşmak istediği bütün konuları inşallah burada konuşma fırsatı bulacağız. Tabii biz kardeşiz. Arap, Türk, Türkmen, Kürt hepsi birlik ve beraberlik içerisinde bir yaşantı sürüyor. Ama Türkiye ve Türk milliyeti açısından oradaki özellikle Türkmeneli bölgesinde Kerkük Musul bölgesindeki Türkmen varlığı da yine Irak-Türkiye ilişkilerinde öncü bir rol oynamakta. Onlar da bu kardeşlik ve iyi ilişkilere büyük katkı sağlamaktadır. Onlara da bir kazanç olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum."

"NE KADAR PETROL O KADAR SU"

Iraklı milletvekilinin Türkiye ile Irak arasındaki su ilişkisinin çok çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Destici, "Ne kadar petrol o kadar su" diyerek espri yaptı.

"TERÖR KONUSUNDA IRAK HÜKÜMETİYLE TÜRKİYE'NİN İŞBİRLİĞİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

İki ülke arasında güvenlik konularının gündeme gelmesi üzerine Destici, "Türkiye 40 yıldan fazla bir süredir PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Uzun bir süre, onlarca yıldır Irak topraklarında yerleşik bulundular. Hala orada varlıkları var. Ama Irak'la Türkiye, özellikle son yıllarda terörle mücadele konusunda tam bir işbirliği gerçekleştirdi. Tabii burada Irak merkezi hükümetinden ziyade bölgesel yönetim dönem dönem onlara sahip çıktı. Ayrıca hükümetin bazı dönemlerinde birleşmiştir. Ama onlar için de tehdit haline geldi. Türkiye içeride terörü bitirdi. Şimdi yeni bir süreçte de, hem Irak'ta hem de Suriye'de terörü bitirme noktasında güçlü bir adım attı. Başka yolu yok, bitecekler. Yani silah bırakacaklar. Kendilerini feshedecekler. Bu konuda Irak hükümetiyle Türkiye'nin işbirliğinden de memnuniyet duyuyoruz" dedi.