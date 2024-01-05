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Destici, İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Destici, İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti gerçekleştirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi ziyaret ederek, İran'daki terör saldırısı nedeniyle taziye dileğinde bulundu. Destici, saldırıyı kınayarak, saldırıyı gerçekleştirenlerin ve arkasındaki güçlerin en kısa zamanda ortaya çıkarılmasını ve cezalandırılmasını umduğunu belirtti. Büyükelçi Habibullahzade ise Türkiye'nin acılarını paylaştığı için teşekkür ederek, birlikteliklerinin bu tür cinayetleri yapanları başarısız kılacağını ifade etti.

Destici, İran Büyükelçiliği\'ne taziye ziyareti gerçekleştirdi
05.01.2024 - 14:00,  Güncelleme: 14:01
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Destici'den İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi ziyaret ederek, İran'daki terör saldırısı nedeniyle taziye dileğinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İran'ın Kırman şehrindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulunmak üzere İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu. Destici, taziye defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, saldırıda ölenlerin ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyerek, "Terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. İnanıyoruz ki saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındaki güçler kısa zamanda ortaya çıkarılır ve uluslararası hukuk nezdinde İran tarafından en kısa zamanda cezaları verilir. Terörist ve siyonist İsrail'in Filistin'e yaptığı katliamların, soykırımların sürdüğü bir dönemde böyle bir saldırının gerçekleşmesi gerçekten manidardır. Uzun yıllardır siyonistlerin ve emperyalistlerin ülkemize yaptığı saldırılar ortada, halen de devam ediyor. Coğrafyamızdaki bu terör örgütlerinin ve terör saldırılarını başta Türkiye ve İran olmak üzere komşu ve kardeş ülkelerin iş birliği yok edecektir. Sadece terörü yok etmekle kalmaz bölgemizdeki işgalleri, zulümleri, katliamları da durduracağına inanıyorum" dedi.

Büyükelçi Muhammed Hasan Habibullahzade de "Taziye dilekleriniz ve bizimle acımızı paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. İran halkı bugün gerçekten çok üzgün. 100'e yakın kişi annesini, kardeşini, çocuğunu kaybetti. Yüzlerce de yaralı var. Bu olayda kardeş Türkiye halkına acımızı paylaştığı için teşekkür ederiz. Bizim bu birlikteliğimiz bu cinayetleri yapanları ve bunların arkasındaki elleri kesinlikle başarısız yapacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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