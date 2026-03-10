Destici'nin Makedonya Ziyareti - Son Dakika
Son Dakika

Destici'nin Makedonya Ziyareti

Destici\'nin Makedonya Ziyareti
10.03.2026 00:03
BBP Genel Başkanı Destici, Kuzey Makedonya'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Makedonya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Destici, ziyaretleri kapsamında Kuzey Makedonya Meclisinde Meclis Başkanı Afrim Gaşi ve Kuzey Makedonya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ile bir araya geldi.

Ardından Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç ve heyeti ile görüşme gerçekleştiren Destici, Balkanlar'da geçmişte yaşanan katliamları, zorunlu göçleri ve milyonlarca insanın yaşadığı acıları hatırlatarak, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni etti.

Destici, Türkiye'nin Balkanlar'a ve bölgedeki soydaşlara büyük önem verdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin bu anlamda Balkan ülkelerine ekonomiden sağlığa, eğitimden tarihi ve vakıf eserlerinin restorasyonuna her türlü katkıyı verdiğini söyledi.

Saraç da Makedonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin artmasına önem verdiklerini, bu kapsamda Destici ve heyetinin ziyaretini çok anlamlı bulduklarını ifade etti.

"Kardeş parti olacak"

BBP Genel Başkanı Destici daha sonra Türk Demokratik Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Zülfikar Zeynula ve parti meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Destici, iki partinin resmi olarak kardeş parti olacağını ve Merkez Jupa Belediyesi ile BBP'li bir belediyenin de kardeş belediye olacağını bildirdi.

Zeynula da Destici ve heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretle iki parti arasındaki uzun yıllara dayanan birlikteliğin bir üst kademeye taşındığını söyledi.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Balkanlar, Makedonya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici'nin Makedonya Ziyareti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
