Destici Söğüt'te konuştu, gençleri ümitsizliğe mahkum etmemeliyiz dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici Söğüt'te konuştu, gençleri ümitsizliğe mahkum etmemeliyiz dedi

Destici Söğüt\'te konuştu, gençleri ümitsizliğe mahkum etmemeliyiz dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki 745'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, "Gençlerimizi ümitsizliğe, ailelerimizi yoksulluğa, çiftçimizi çaresizliğe, esnafımızı ağır borç yüküne mahküm etmemeliyiz" dedi.

(BİLECİK) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 745'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, "Ertuğrul Gazi bize hazır bir devlet bırakmadı; devlet kurabilecek bir ahlak bıraktı. Bugün bize düşen, o ahlaka sahip çıkmaktır" dedi. Destici, "Gençlerimizi ümitsizliğe, ailelerimizi yoksulluğa, çiftçimizi çaresizliğe, esnafımızı ağır borç yüküne mahküm etmemeliyiz. Çünkü devletin kudreti ile milletin refahı birbirinden ayrı düşünülemez" diye konuştu.

Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 745'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Destici, burada yaptığı konuşmada Söğüt'ün Türk milletinin devlet ve medeniyet kurma iradesinin tarihi göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "Ertuğrul Gazi bize hazır bir devlet bırakmadı; devlet kurabilecek bir ahlak bıraktı. Bugün bize düşen, o ahlaka sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Söğüt'ün yalnızca geçmişin hatırası olmadığını vurgulayan Destici, "Bir milletin asıl gücü, sahip olduğu toprağın genişliğinde değil; uğrunda birleştiği ülkünün büyüklüğündedir" dedi. Destici, Türkiye'nin daha güçlü, adaletli, müreffeh ve tam bağımsız bir ülke haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Yörüklük; hürriyettir, mertliktir, vefadır" diyen Destici, Anadolu, Irak, Suriye, Balkanlar, Kafkasya ve Türkistan coğrafyasında yaşayan soydaşların huzuru, güvenliği ve haklarının milli bir mesele olduğunu belirtti.

"GENÇLERİMİZİ ÜMİTSİZLİĞE MAHKUM ETMEMELİYİZ"

Destici, devletin adalet, güven ve refah anlayışı üzerine kurulması gerektiğini belirterek, "Gençlerimizi ümitsizliğe, ailelerimizi yoksulluğa, çiftçimizi çaresizliğe, esnafımızı ağır borç yüküne mahküm etmemeliyiz. Çünkü devletin kudreti ile milletin refahı birbirinden ayrı düşünülemez. Büyük Birlik Partisi olarak bizim mücadelemiz; Türk milletinin birliği, Türk devletinin bağımsızlığı ve her vatandaşımızın insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi içindir" şeklinde konuştu.

Konuşmasında milli birlik ve kardeşlik vurgusu yapan Destici, "Söğüt, geçmişte kalmış bir kuruluş hikayesi değil; dara düştüğünde Türk milletine yeniden yol gösterecek bir istikamet levhasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ertuğrul Gazi, Etkinlikler, Bilecik, Güncel, Mahkum, Mahkum, Söğüt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici Söğüt'te konuştu, gençleri ümitsizliğe mahkum etmemeliyiz dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
Konya Meram’da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor Konya Meram'da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor

23:16
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
22:56
Galatasaray’da 2008’den sonra bir ilk
Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk
22:01
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
21:53
Gemisini kurtaran kaptan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’nın füzesiyle kazandı
Gemisini kurtaran kaptan! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın füzesiyle kazandı
21:41
Suriye’de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
21:08
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 23:36:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Destici Söğüt'te konuştu, gençleri ümitsizliğe mahkum etmemeliyiz dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement