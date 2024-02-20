DEÜ, depremzedelere yardım için konteyner üretiyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardıma koşan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) çalışanları, sınıf, iş yeri veya konut olarak kullanılmak üzere konteyner üretmeye devam ediyor.

Üniversite bünyesindeki Metal İşleme Atölyesi'nde görev yapan 8 personel, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine iş yeri olarak kullanılmak üzere 18 konteyner ile 4 kente yemekhane ve sınıf olarak kullanılmak üzere 9 konteyner gönderdi.

Okullar için konteyner sınıf yapımını sürdüren ekipte, depremde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakınlarını kaybeden Emin Ceren de görev yapıyor.

Üniversiteye sıhhi tesisat teknisyeni olarak atanan Ceren, AA muhabirine, İstanbul'da yaşadığını, depremin ardından Elbistan'a gittiğinde karşılaştığı manzarayı hala unutamadığını söyledi.

Akrabalarından 8'inin depremde hayatını kaybettiğini anlatan Ceren, arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıklarını unutmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Sıhhi tesisat teknisyeni olarak üniversiteye atandığını, depremzedeler için konteyner üretildiğini görerek ekibe dahil olmak istediğini belirten Ceren, "Burada görev yaparken kendimi mutlu hissediyorum. Onlara yardımcı olmak benim için bir şeref. Depremzede çocuklarımıza konteyner yapıyoruz. Eğitim görecek yerleri de olmadığı için elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz." dedi.

DEÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı Teknik Atölyeler Şube Müdürü Aziz Yapıcı da ekibin fedakar şekilde görev yaptığını, deprem bölgesindeki eksikleri gidermeye odaklandıklarını dile getirdi.