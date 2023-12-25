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DEÜ Öğretim Üyesi Kafeteryada Darbeden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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DEÜ Öğretim Üyesi Kafeteryada Darbeden Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesindeki bir kafeteryada darbediden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, yaşamını yitirdi. DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavi altında bulunan Dicle'nin organları bağışlandı. Cenaze Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.

DEÜ Öğretim Üyesi Kafeteryada Darbeden Hayatını Kaybetti
25.12.2023 - 09:49,  Güncelleme: 09:51
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İzmir'in Konak ilçesindeki bir kafeteryada darbeliden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, yaşamını yitirdi.

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde 21 Aralık'tan bu yana tedavi altında bulunan Salih Zafer Dicle'nin, beyin ölümü gerçekleşti.

Yakınları, 64 yaşındaki öğretim üyesinin organlarını bağışlama kararı aldı. Dicle'nin karaciğer, böbrek ve korneaları operasyonla alındı.

Cenazenin, işlemin ardından inceleme için Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.

Olay

Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeteryada 21 Aralık'ta aralarında husumet bulunan iki grup barışmak için bir araya gelmiş, çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada darbedilen Salih Zafer Dicle, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Gözaltına alınan S.K, E.G. ve T.G. dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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