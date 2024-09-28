Dev Kanatlar Trafiği Aksattı - Son Dakika
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Dev Kanatlar Trafiği Aksattı

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Sivas'ta rüzgar türbini kanatlarının nakliyesi trafiği 1 saat boyunca durma noktasına getirdi.

28.09.2024 14:28
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Dev kanatların zorlu yolcuğu trafiğin aksamasına neden oldu

SİVAS - Sivas'ta kurulması planlanan Rüzgar Enerji Santrali'nin kanat nakliyesi sırasında trafikte uzun kuyruk oluştu. Dev kanatları taşıyan çekicilerin zorlu manevraları dron ile havadan görüntülendi.

Rüzgar enerjisi üretiminde önemli bir yer tutan Sivas'ta yeni Rüzgar Enerji Santralleri kurulmaya devam ediyor. Bu çerçevede bir firmaya ait yeni rüzgar türbininin nakliyesi yapıldı. Devasa kanatları taşıyan tırlar, yolculukta zorlu dakikalar yaşadı. Ankara istikametinden gelen ve Kayseri istikametine dönmek isteyen çekiciler, bir süre trafiğin sıkışmasına neden oldu. Kanatların geçişi için genişletilen yollarda manevra yapan çekiciler dron ile havadan görüntülendi. Yaklaşık 1 saatte geçişi tamamlanan dev kanatlar, kurulum yapılmak üzere belirlenen alana doğru yola çıktı.

Rüzgar türbinlerini geçişi için trafikte bir süre bekleyen Murat Kandemir, "Burada mecbur bekleyeceğiz. Bu hizmet bir şekilde yapılacak. Yapacak bir şey yok. Kanatların geçişi zor, devasa büyüklükte. Zaten burada çalışma vardı. Ne için olduğunu merak ediyordum. İnip baktığımda kanatlar için olduğunu gördüm. Polislerimiz burada seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımız da biraz anlayışlı olacak. Aşağı yukarı 1 saat bekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Nakliye işinin gece saatlerinde yapılması gerektiğini ifade eden Öztürk Yılmaz, "Bilinçsiz ve sistemsiz yapılan bir iş. Bu saatte trafik akışına engel olan bir durum. Ekipler seferber oldu ama sıkıntı giderilmedi" şeklinde konuştu.

Dev Kanatlar Trafiği Aksattı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dev Kanatlar Trafiği Aksattı - Son Dakika

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