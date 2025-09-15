Dev Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dev Uyuşturucu Operasyonu

Dev Uyuşturucu Operasyonu
15.09.2025 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 1.130 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirdi.

TİCARET Bakanlığı, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 1 milyar 130 milyon TL değerinde ?310 kilogram esrar ve ?291 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ?310 kilogram esrar, ?291 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde yakalandı. Ticaret Bakanlığı, yüzyılın küresel felaketi olarak değerlendirdiğimiz uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; gençlerimizi ve toplumumuzu korumaya devam etmektedir. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerimizin titiz çalışmaları neticesinde, gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla 1 milyar 130 milyon TL değerinde uyuşturucu madde yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, dürüst ticaret erbabını korumak ve gençlerimizi uyuşturucu illetinden uzak tutmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dev Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi

08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
08:16
Gol mü değil mi Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 09:10:49. #7.11#
SON DAKİKA: Dev Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.