DEVA Genel Başkanı Babacan: Ankara\'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milli Mücadelemizin karargahı Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."