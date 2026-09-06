DEVA\'lı Şahin, OVP\'deki tutarsız hedefler için \'ekonomi yönetimi iflas etti\' dedi

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, son üç yılda açıklanan orta vadeli programlardaki büyüme ve enflasyon hedefleri ile gerçekleşmeler arasındaki farklara dikkat çekerek ekonomi yönetimine tepki gösterdi. Şahin, "Bir tahmin şaşabilir, iki tahmin de sapabilir. Ancak aynı temel göstergelerde üç yıl üst üste ve bu denli fahiş oranlarda yanılıyorsanız, burada artık teknik bir sapmadan değil, iflas etmiş bir ekonomi yönetiminden ve açık bir yönetim krizinden söz etmek zorundayız" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 dönemini içeren Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Her eylül ayında kameraların karşısına geçip yeni bir Orta Vadeli Program açıklıyorsunuz ancak her defasında ciddiyetten uzak, birbiriyle taban tabana zıt rakamları milletin önüne koymaktan çekinmiyorsunuz. 2023 yılında çıktınız, 2026 yılı için bu ülkeye yüzde 5 büyüme ve yüzde 8,5 enflasyon taahhüt ettiniz. Aradan üç yıl geçti; bugün aynı 2026 yılı için büyüme hedefini yüzde 3,3'e düşürdünüz, enflasyon tahminini ise yüzde 28,4'e fırlattınız. Yüzde 8,5 nerede, yüzde 28,4 nerede? Üstelik bu vahim tablo tek bir yıla mahsus bir öngörüsüzlük de değil. 2024 için enflasyon hedefiniz yüzde 33'tü, gerçekleşen yüzde 44,4 oldu. 2025 için yüzde 17,5 dediniz, gerçekleşme yüzde 30,9'a dayandı. Daha geçen yıl 2026 için yüzde 16 yazmıştınız, bugün çıkıp yüzde 28,4 beklediğinizi söylüyorsunuz.

"HER YIL BİR ÖNCEKİ YILIN ENKAZINI ÖRTBAS EDİP ÖNÜMÜZE YENİ BİR ÜÇ YILLIK MASAL KOYUYORSUNUZ"

Bir tahmin şaşabilir, iki tahmin de sapabilir. Ancak aynı temel göstergelerde, üç yıl üst üste ve bu denli fahiş oranlarda yanılıyorsanız, burada artık teknik bir sapmadan değil, iflas etmiş bir ekonomi yönetiminden ve açık bir yönetim krizinden söz etmek zorundayız. Orta Vadeli Program, ekonomi yönetiminin birkaç yıl sonrasına dair temenni mektubu veya iyi niyet dilekçesi değildir. Türkiye Cumhuriyeti bütçesi bu hedeflere göre bağlanıyor, sanayici bu hesaba göre yatırım yapıyor, kamu kurumları buna göre plan kuruyor, dar gelirli vatandaş da yarınını görebilmek adına bu rakamlara inanmak istiyor. Siz ise her yıl bir önceki yılın enkazını revizyon adı altında örtbas edip, hedefleri yukarı çekerek önümüze yeni bir üç yıllık masal koyuyorsunuz. Şimdi de çıkmış, 2027 için yüzde 21, 2028 için yüzde 13,5, 2029 için ise yüzde 9 enflasyon vadediyorsunuz.

"FIRTINALI SÜREÇLER EKONOMİ YÖNETİMİNİN VARLIK SEBEBİDİR, SÜTLİMAN HAVADA HERKES ROTA ÇİZER"

Üç yıl önce 2026 için 'yüzde 8,5' dediğiniz rakam bugün yüzde 28,4'e dayanmışken, bu millet sizin 2029 için yazdığınız o yüzde 9 hayalinize hangi akılla, hangi gerekçeyle güvensin? Dış şartların ve küresel piyasaların dalgalandığı fırtınalı süreçlerde bu gemiyi yüzdürmek zaten ekonomi yönetiminin varlık sebebidir, zira sütliman havada herkes rota çizer. Her tutmayan hedefin ardından bahanelerin arkasına saklanıp yeni rakamlar uydurmak öngörü üretmek değil, basiretsizliği itiraf etmektir. Önce çıkın, son üç yılda koyduğunuz hedeflerin neden bu kadar vahim biçimde çöktüğünün ve milletin alım gücünü nasıl erittiğinizin hesabını verin. Ondan sonra gelin, milletin önüne 2029 hesabını koyun. Çünkü mesele her yıl yeni bir hedef tablosu açıklamak değil, mesele o hedeflere inanacak tek bir kurum, tek bir vatandaş bırakmamış olmanızdır."