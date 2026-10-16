DEVA Partili Şahin, MSCI'nin dondurma kararını Türkiye'ye ciddi uyarı olarak niteledi - Son Dakika
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DEVA Partili Şahin, MSCI'nin dondurma kararını Türkiye'ye ciddi uyarı olarak niteledi

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DEVA Partili Şahin, MSCI\'nin dondurma kararını Türkiye\'ye ciddi uyarı olarak niteledi
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DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, MSCI'nin Türk hisselerine yönelik dondurma kararını 'sermaye piyasalarımızı tam bir çıkmaza saplamıştır' diyerek eleştirdi. Uluslararası yatırımcıların şeffaflık ve güven sorunları nedeniyle Türkiye'ye ciddi uyarıda bulunduğunu belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, uluslararası endeks sağlayıcısı Morgan Stanley Uluslararası Sermaye'nin (MSCI) Türk hisselerine yönelik aldığı dondurma kararına ilişkin "Yerli yatırımcısını mağdur eden, yabancı yatırımcısını ürküten bu yönetim anlayışı sermaye piyasalarımızı tam bir çıkmaza saplamıştır" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sosyal medya hesabından MSCI'nın Türk hisselerine yönelik dondurma kararına ilişkin resmi açıklamasını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bu gördüğünüz belge, uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI'nin Türk hisselerine yönelik aldığı dondurma kararının resmi açıklaması. Uluslararası yatırımcılar, sermaye piyasalarımızdaki şeffaflık ve güven sorunları nedeniyle Türkiye'ye ciddi bir uyarıda bulunuyor. Yerli yatırımcısını mağdur eden, yabancı yatırımcısını ürküten bu yönetim anlayışı sermaye piyasalarımızı tam bir çıkmaza saplamıştır!"

Kaynak: ANKA
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