DEVA Partili Şahin: Tek çocuğun okul başlama maliyeti 81 bin lirayı aştı - Son Dakika
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DEVA Partili Şahin: Tek çocuğun okul başlama maliyeti 81 bin lirayı aştı

DEVA Partili Şahin: Tek çocuğun okul başlama maliyeti 81 bin lirayı aştı
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bir lise öğrencisinin okula başlama maliyetinin 81 bin lirayı aştığını belirterek iktidarı eleştirdi. Asgari ücretli ailelerin tek çocuğun masraflarını dahi karşılayamadığını, kantinde tostun 95 liraya çıktığını ifade eden Şahin, kaynakların israfa ayrıldığını savundu.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin okul masraflarındaki artış üzerinden iktidara tepki göstererek, "Kendi şatafatına ve israfına bütçe bulurken öğrencinin boş beslenme çantasına göz yuman bu yönetim anlayışı, sosyal devleti tamamen tasfiye etmiş ve bu ülkenin yarınlarını göz göre göre karartmıştır" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, artan eğitim harcamalarının aile bütçeleri üzerindeki yüküne dikkati çekti. Asgari ücretli bir ailenin tek bir çocuğun okul masraflarını dahi karşılamakta zorlandığını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimi anayasal bir hak olmaktan çıkarıp lüks haline getiren iktidar, milyonlarca aileyi derin bir çaresizliğe mahkum etmiştir. Bugün bir lise öğrencisinin yalnızca okula başlama maliyeti 81 bin lirayı aşmış durumdadır. 28 bin liralık asgari ücretle ev geçindirmeye çalışan bir veli tek bir evladı için 50 bin liradan fazla açık verirken, 70 bin lira alan bir kamu görevlisinin maaşı dahi bu masrafları karşılamaya yetmemektedir."

Okul kantinlerindeki fiyatlara da değinen Şahin, "Kantinde en basit tostun 95 liraya, ayranın 20 liraya dayandığı bu bozuk düzende çocuklarımız sınıflara karnı aç girmekte, anne babalar borç batağına sürüklenmektedir" dedi.

Şahin, iktidarın kamu kaynaklarını öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaçları yerine israf ve şatafata ayırdığını belirterek, "Kendi şatafatına ve israfına bütçe bulurken öğrencinin boş beslenme çantasına göz yuman bu yönetim anlayışı, sosyal devleti tamamen tasfiye etmiş ve bu ülkenin yarınlarını göz göre göre karartmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEVA Partili Şahin: Tek çocuğun okul başlama maliyeti 81 bin lirayı aştı - Son Dakika

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