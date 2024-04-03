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DEVA Partisi Beklediği Oy Oranını Yakalayamayınca Büyük Kongre Kararı Aldı - Son Dakika
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DEVA Partisi Beklediği Oy Oranını Yakalayamayınca Büyük Kongre Kararı Aldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan başkanlığında toplanan Başkanlık Kurulu, seçim sonuçlarını değerlendirerek büyük kongre kararı aldı. Parti, üç ay içinde kongrenin toplanacağını ilan etti. Kurul, seçim sonuçlarını kabul ederek partinin yanlışlarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi. Kongrede tüm DEVA adayları ve teşkilatın görüşleri alınacak ve parti yenilenecek.

03.04.2024 11:25
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Yerel seçimde beklediği oy oranını yakalayamayan DEVA Partisi büyük kongresini toplama kararı aldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan başkanlığında dün toplanan Başkanlık Kurulu, "Genel Merkez organlarının, insan kaynaklarının, söylem, hedef ve politikalarının değerlendirilmesini yapacak, yenileyecek en yüksek karar organı Büyük Kongredir" açıklaması yaparak üç ay içinde kongrenin toplanacağını ilan etti.

DEVA Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu, dün dokuz saati aşan toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kurul'dan yapılan açıklamada, "DEVA Partisinin seçimlerde aldığı neticenin kamuoyunun ve partimize gönül verenlerin beklentilerinin çok gerisinde kaldığını samimi bir biçimde kabul etmiştir" denildi.

Açıklamada, Kurulun seçim sonuçlarını ve partinin yanlışlarını "amasız, fakatsız bir biçimde ve mazeretlere sığınmadan ayrıntılı biçimde" değerlendirildiği bilgisi aktarıldı.

Tüm DEVA adaylarının ve teşkilatın görüşlerinin de alınacağı belirtilen açıklamada, "Partimizin Genel Merkez organlarının, insan kaynaklarının, söylem, hedef ve politikalarının değerlendirilmesini yapacak, yenileyecek en yüksek karar organı Büyük Kongredir" denildi ve kongre için üç ay içinde ilçe ve il kongrelerinin tamamlanması kararı alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEVA Partisi Beklediği Oy Oranını Yakalayamayınca Büyük Kongre Kararı Aldı - Son Dakika

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