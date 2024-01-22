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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da esnafları ziyaret etti - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da esnafları ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'nın Kulu ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret etti. Babacan, Kulu ilçesinde vatandaşlarla sohbet edip büyükşehir belediye başkan adayını tanıttı ve bir iş yerinin açılışını gerçekleştirdi. Babacan, Konya programı kapsamında diğer ilçeleri de ziyaret edecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya\'da esnafları ziyaret etti
22.01.2024 - 13:01,
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde esnafları ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2 gün sürecek Konya programına Kulu ilçesinden başladı. Büyükşehir belediye başkan adayı Seyit Karaca'nın eşlik ettiği Babacan, Kulu ilçesinde esnafları ziyaret edip sohbet etti. Vatandaşlara büyükşehir belediye başkan adayını tanıtan Babacan, ziyaret sırasında denk geldiği bir iş yerinin de açılışı gerçekleştirdi. Babacan daha sonra Cihanbeyli ilçesine hareket etti. Bugün Altınekin ve Konya kent merkezinde esnafları ziyaret edecek olan Babacan, yarın sabah basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Babacan, yarın da Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, Doğanhisar ve Beyşehir ilçelerini ziyaret edecek.

Kaynak: DHA
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