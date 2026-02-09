Deva Partili Şahin:  Keçiören'de Size Oy Veren Muhalif Kesimin Hakkını, Hukukunu Başka Bir Yere Ciro Edemezsiniz - Son Dakika
Deva Partili Şahin:  Keçiören'de Size Oy Veren Muhalif Kesimin Hakkını, Hukukunu Başka Bir Yere Ciro Edemezsiniz

09.02.2026 01:24  Güncelleme: 10:42
DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmeyi planladığı iddialarına yanıt verdi. Şahin, muhalif seçmenlerin oylarının başka bir yere çevrilemeyeceğini vurguladı ve bu durumun siyasi etikle bağdaşmadığını belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesinin ardından AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin, "Muhalif seçmen adına size verilmiş oyların hakkını başka bir yere ciro edemezsiniz. Siyaset ilkeyle yapılır, transferle değil. Siyaset güvenle büyür. Değişim iradesini ortaya koyan seçmenin oyunu alıp sonra iktidar partisine geçemezsiniz. Bu ne Keçiören'in ne de Ankaralıların vicdanına sığar" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesinin ardından AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Özarslan'ın Keçiören'de seçilmesinin kişisel bir başarıdan ziyade, iktidara yönelik bir cezalandırma refleksi olduğunu belirten Şahin, "Keçiören'deki zafer, tamamen iktidara olan güvensizlik ve tepkisel oyların Mesut Özarslan arkasında birikmesiyle gerçekleşti. Burada aslan payı hiç şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi seçmenidir. Biz DEVA Partisi olarak sahada her kapıyı çaldığımızda, seçmen bize 'Bu seçim iktidarı cezalandırma seçimi' dedi. Millet sandığa akın etti ve AK Parti'yi cezalandırdı" ifadelerini kullandı.

"Oyları başka bir yere ciro edemezsiniz"

Belediye başkanlarının seçildikten sonra parti değiştirmesinin ahlaki ve hukuki boyutuna dikkat çeken Şahin, bu durumun bir "hak gaspı" olduğunu kaydetti. Şahin, "Eğer zerre kadar siyasi onur taşıyorsak, muhalif seçmen adına size verilmiş oyların hakkını başka bir yere ciro edemezsiniz. Siyaset ilkeyle yapılır, transferle değil. Siyaset güvenle büyür. Değişim iradesini ortaya koyan seçmenin oyunu alıp sonra iktidar partisine geçemezsiniz. Bu ne Keçiören'in ne de Ankaralıların vicdanına sığar" tepkisini dile getirdi.

"İktidar, belediyelerin önüne ya kelepçe ya rozet koyuyor"

Muhalefet partili belediyelerin yargı baskısına maruz bırakıldığını ifade eden Şahin, "İktidar, muhalif belediyelerin önüne ya kelepçeyi ya da AK Parti rozetini koyuyor. Bu büyük bir ayıptır. Ülkede adaletin kalmayışı, belediye başkanlarını zorunlu bir tercihe itiyor olabilir; ancak yargı eliyle siyaseti dizayn etmek demokrasiye değil, sadece kısa vadeli mühendisliklere hizmet eder. Bu durum bumerang gibi gün gelir kendilerini vurur" değerlendirmesinde bulundu.

"Siyasi etik yasası şart"

Siyasetteki transfer tartışmalarının son bulması için köklü bir sistem değişikliği gerektiğini vurgulayan Şahin, "Siyasi Etik Yasası çıkarılmadan, ahlaklı siyaset merkeze konumlanmadan ve Siyasi Partiler Yasası tümden değişmeden bu tür transferlerin önüne geçemezsiniz. Unutulmamalıdır ki siyasette güç sayıdan değil, meşruiyetten doğar. Duruş, siyasette erdemli insanların işidir ve herkese nasip olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

