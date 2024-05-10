Devrek'te yaya yoluna yapılan dolmuş durağı tepki çekiyor - Son Dakika
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Devrek'te yaya yoluna yapılan dolmuş durağı tepki çekiyor

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde önceki Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından yapılan ahşap dolmuş durağı, yayaların geçiş hakkını engelleyerek tepki çekiyor. Vatandaşlar, yeni Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'dan sorunun çözülmesini istiyor.

10.05.2024 09:23  Güncelleme: 09:28
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Devrek'te yaya yoluna yapılan dolmuş durağı tepki çekiyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaya yoluna yapılan dolmuş durağı tepki çekiyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde önceki Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından ve yayaların kullandığı yola yapılan ahşap dolmuş durağı vatandaşlar tarafından tepki çekiyor. İlçenin Ağalar Mahallesi Sahil Sokak üzerine ahşaptan inşa edilen durak adeta yayaların geçiş hakkını engelliyor. Köy ve üniversite güzergahına taşımacılık yapan dolmuşçu esnafı için inşa edilen durağın yaya yolunun üzerine inşa edilmesi özellikle de çocuk arabasıyla ilerlemek isteyen aileler ve engelliler tarafından büyük tepki çekiyor.

Seçimden önce Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a defalarca durağın kaldırılması için müracaat ettiklerini ifade eden vatandaşlar, "Kendisi bize 'tamam en kısa zamanda kaldıracağım, size söz veriyorum' demesine rağmen bu sözünü yerine maalesef getirmedi. Biz mahalle ve sokak sakinlerini mağdur duruma düşürürken, hali hazırda yayalar ve engelliler için büyük tehlike oluşturmaya devam ediyor. Yeni göreve gelen Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'dan bu sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını rica ediyoruz" diye konuştular.

Devrek\'te yaya yoluna yapılan dolmuş durağı tepki çekiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Devrek'te yaya yoluna yapılan dolmuş durağı tepki çekiyor - Son Dakika

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