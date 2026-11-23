TAHRAN, 23 Kasım (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, "yasak rotaları" kullanarak Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan iki süper tankerin mayına çarptığını ve "kural ihlali" yapan gemilerde patlamalar yaşandığını duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te yayımlanan pazar günkü habere göre, donanmanın talimatlarına uymayan petrol tankerleri, Umman'ın Ganem Adası'nın kuzeyinde ve Hürmüz Boğazı'nın doğusunda durduruldu.

Devrim Muhafızları'ndan pazar günü yapılan diğer bir açıklamada, hava savunma kuvvetlerinin günün erken saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda MQ-1 Predator tipi ABD yapımı bir insansız hava aracını (İHA) önleyip imha ettiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın son aylarda "modern ve gelişmiş" hava savunma sistemlerinin düşürdüğü yirminci ABD yapımı MQ-1 Predator İHA'sı ve son 24 saat içinde önlenen ABD Kara Kuvvetleri'ne ait dördüncü keşif-muharebe İHA'sı olduğu bildirildi.

İran donanması da sabah erken saatlerde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "kuralları ihlal eden" iki petrol tankerinin mayınlara çarparak alev aldığını duyurdu.