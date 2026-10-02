Devrim Muhafızları Sistan ve Belucistan'da silahlı gruptan 2 kişinin öldüğünü açıkladı

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik görevlileri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Olayda silahlı gruptan 2 kişinin öldüğü, diğerlerini yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ayrıca söz konusu silahlı grubun daha önce bazı güvenlik noktalarına saldırıda bulunduğu ve suikast hazırlığı içinde olduğu kaydedildi.