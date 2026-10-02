Devrim Muhafızları Sistan ve Belucistan'da silahlı gruptan 2 kişinin öldüğünü açıkladı

Devrim Muhafızları Sistan ve Belucistan'da silahlı gruptan 2 kişinin öldüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada silahlı gruptan 2 kişi öldü; diğerlerini yakalama çalışmaları sürerken grubun suikast hazırlığında olduğu belirtildi.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik görevlileri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma çıktı.
Olayda silahlı gruptan 2 kişinin öldüğü, diğerlerini yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Ayrıca söz konusu silahlı grubun daha önce bazı güvenlik noktalarına saldırıda bulunduğu ve suikast hazırlığı içinde olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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