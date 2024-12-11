Deyrizor'da Kontrol Suriyeli Muhaliflerde

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(ANKARA)- Suriyeli muhalif gruplar, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini bildirdi. Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) üst düzey komutanı olan Mazlum Abdi de Suriye Milli Ordusu (SMO) ile ABD'nin arabuluculuğunda Münbiç'ten geri çekilme konusunda ateşkes anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) komutanı Hassan Abdul Ghany, yaptığı açıklamada, militanlarının Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Deyrizor bölgesinde PYD/ YPG ile görüştü. Görüşme sonrası PYD/YPG, Deyrizor kentinden çekilme kararı aldı. Karar sonrası PYD/YPG silahlı gruplar, Suriye ordusunun bölgeden çekilmesi sonrası kontrol altına aldığı Deyrizor kentinin yanı sıra Irak sınır hattındaki El-Bukemal kasabasından da geri çekildi.

Deyrizor kentinin önemi

Deyrizor kentinin olduğu bölge, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yaparken, kentin kırsalındaki petrol tesisleri, terör örgütü PYD/YPG'nın kontrolündeydi. Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'un petrol sahalarını, 2014 yılında IŞİD ele geçirmiş, ABD'nin öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun desteklediği SDG ile yürütülen operasyonda, 2017 ve 2018 yıllarında bu petrol sahaları aşamalı olarak geri alınmıştı. Buna göre, 2 yılda terör örgütü IŞİD petrol satışından yaklaşık 750 milyon dolar elde etmişti.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da az sayıda ABD askeri bulunurken petrol sahalarındaki üretim de SDG'nin denetimindeydi. Buradaki petrol sahaları SDG'nin başını çektiği yönetim için temel gelir kaynaklarındandı. Esad yönetimindeki Suriye hükümetinin petrolün fazlasını, aracılar üzerinden SDG'den satın aldığı söyleniyordu. Fakat SDG kentten çekilmesiyle, günlük 5 bin varil petrol üreten Al-Taym petrol sahası artık muhaliflerin kontrolünde.

SDG'den Münbiç açıklaması: "SMO güçleriyle Münbiç ateşkes konusunda anlaştık"

Suriye'nin kuzeyinde bulunan PYD/YPG uzantılı SDG'nin üst düzey komutanı olan Mazlum Abdi, SMO ile Münbiç konusunda ateşkese vardıklarını bildirdi. Abdi, "Sivillerin güvenliğini ve emniyetini korumak için ABD'nin arabuluculuğuyla Münbiç'te ateşkes anlaşmasına vardık" dedi. Suriye'nin kuzeyinde bulunan PYD/YPG uzantılı SDG'nin üst düzey komutanı olan Mazlum Abdi, sosyal medya üzerinden, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Milli Ordusunun (SMO) kuzeydeki Münbiç kentinin kontrolü için günlerdir süren çatışmaların ardından Münbiç konusunda ateşkese vardığını duyurdu.

Abdi, SMO ile ABD'nin arabuluculuğunda varılan anlaşmanın ardından Münbiç kentinden çekilme sözü verirken, "Sivillerin güvenliğini ve emniyetini korumak için ABD'nin arabuluculuğuyla Münbiç'te ateşkes anlaşmasına vardık" ifadelerini kullandı. Bölgede bulunan SDG militanlarının, "mümkün olan en kısa sürede bölgeden çekileceğini" de vurguladı. Abdi, "Amacımız Suriye genelinde ateşkes sağlanması ve ülkenin geleceği için siyasi bir sürece girilmesidir" ifadelerini kullandı.