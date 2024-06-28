Dezenformasyon Siber Saldırı Olarak Tanımlanmalı

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Tezcan, dezenformasyonun siber saldırı olarak tanımlanması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na konuşan Tezcan, dezenformasyonun sosyal medya aracılığıyla çok kısa sürede çok fazla insana ulaşabildiğini ve çok tehlikeli olduğunu dile getirdi.

"Dezenformasyonu siber saldırı olarak tanımlamamız gerekiyor." diyen Tezcan, şunları ifade etti:

"Öncelikle bunda hemfikir olmalıyız. Ülkelerin de bunda hemfikir olup aslında yasalarını da buna göre çıkartması lazım çünkü sahte haber, genellikle arka planda, özel bir nedenle, belki maddi getiri için, belki de siyasi politik bir nedenle özel yapılmış bir hareket oluyor. Dolayısıyla bu, bir saldırıya dönüşüyor."

Akademisyenlerin sosyal medya platformu X'te 2015'ten 2019'a kadar atılan twitleri ve hesapları taradığını belirten Tezcan, "X'te dünyadaki trend topiclerin yüzde 20'si sahte. Bunların hepsi bot yani sahte hesaplarla… Burada ilginç olan şu: Dünyada yüzde 20, Türkiye'de yüzde 47." diye konuştu.

Tezcan, sosyal medya platformları gibi ülkelerin de bu sahte hesaplardan karşı saldırı olduğunda anında aksiyona geçebilecek tespit mekanizmalarının bulunması gerektiğini söyledi.

Dezenformasyonla mücadelede yapay zekanın rolü

Dezenformasyonla mücadelede yapay zekaya çok iş düştüğünü belirten Tezcan, verilerin çok büyük olduğunu söyledi.

"Tek tek insan gücüyle bunları ayıklamanız mümkün değil." diyen Tezcan, şunları dile getirdi:

"Teyit için de bu aynı şey geçerli. Haberin doğru olup olmadığını tek tek teyit etmeye çalışırsak yani her twiti tek tek teyit etmeye gider bu. Dolayısıyla insan gücüyle bireysel olarak yapılabilecek bir şey değil. Bu noktada yapay zeka iyi bir çözüm. Nasıl dezenformasyonu yapay zekayla yayabiliyorsanız aynı şekilde tespitini de yapay zekayla yapmamız gerek. Bizim geliştirmemiz gereken yapay zeka modelleri, hem bu sosyal medya kurumlarının hem de devletlerin yapması gereken böyle bir yapay zeka tespit mekanizmasını kurup sürekli geliştirmeleri."

Yapay zekayı kullanarak sahte haberlerin tespit edilebileceğine dikkati çeken Tezcan, "Bunu söyledin mi insanlar şöyle düşünüyor yani gerçekten haberin gerçekliğini teyit etmek zannediyor. Burada tespit etmeye çalıştığımız şey, bir şey birden yayılıyorsa, bunu sahte hesaplar yayıyorsa, haberde geçen kelimeler sahte haberlerde kullanılan cinstense yapay zeka bunu çok hızlı tespit edebilir. O noktada müdahale edilebilir. Bu hangi sosyal medyada yayılıyorsa devlet olarak hemen oraya müdahale edilip, hemen aksiyona geçilip durdurulması gerekiyor çünkü bunu hemen yapmazsanız zaten yayılıyor ve biraz çamur at izi kalsın durumu geçerli." değerlendirmesinde bulundu.