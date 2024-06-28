Dezenformasyon Siber Saldırı Olarak Tanımlanmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dezenformasyon Siber Saldırı Olarak Tanımlanmalı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Tezcan, dezenformasyonun sosyal medya aracılığıyla hızla yayıldığını ve tehlikeli olduğunu belirtti. Tezcan, dezenformasyonun siber saldırı olarak tanımlanması gerektiğini vurgulayarak, ülkelerin yasalarını buna göre çıkarması gerektiğini söyledi. Ayrıca, sahte haberlerin tespiti ve müdahalesi için yapay zekanın kullanılması gerektiğini ifade etti.

28.06.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Tezcan, dezenformasyonun siber saldırı olarak tanımlanması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na konuşan Tezcan, dezenformasyonun sosyal medya aracılığıyla çok kısa sürede çok fazla insana ulaşabildiğini ve çok tehlikeli olduğunu dile getirdi.

"Dezenformasyonu siber saldırı olarak tanımlamamız gerekiyor." diyen Tezcan, şunları ifade etti:

"Öncelikle bunda hemfikir olmalıyız. Ülkelerin de bunda hemfikir olup aslında yasalarını da buna göre çıkartması lazım çünkü sahte haber, genellikle arka planda, özel bir nedenle, belki maddi getiri için, belki de siyasi politik bir nedenle özel yapılmış bir hareket oluyor. Dolayısıyla bu, bir saldırıya dönüşüyor."

Akademisyenlerin sosyal medya platformu X'te 2015'ten 2019'a kadar atılan twitleri ve hesapları taradığını belirten Tezcan, "X'te dünyadaki trend topiclerin yüzde 20'si sahte. Bunların hepsi bot yani sahte hesaplarla… Burada ilginç olan şu: Dünyada yüzde 20, Türkiye'de yüzde 47." diye konuştu.

Tezcan, sosyal medya platformları gibi ülkelerin de bu sahte hesaplardan karşı saldırı olduğunda anında aksiyona geçebilecek tespit mekanizmalarının bulunması gerektiğini söyledi.

Dezenformasyonla mücadelede yapay zekanın rolü

Dezenformasyonla mücadelede yapay zekaya çok iş düştüğünü belirten Tezcan, verilerin çok büyük olduğunu söyledi.

"Tek tek insan gücüyle bunları ayıklamanız mümkün değil." diyen Tezcan, şunları dile getirdi:

"Teyit için de bu aynı şey geçerli. Haberin doğru olup olmadığını tek tek teyit etmeye çalışırsak yani her twiti tek tek teyit etmeye gider bu. Dolayısıyla insan gücüyle bireysel olarak yapılabilecek bir şey değil. Bu noktada yapay zeka iyi bir çözüm. Nasıl dezenformasyonu yapay zekayla yayabiliyorsanız aynı şekilde tespitini de yapay zekayla yapmamız gerek. Bizim geliştirmemiz gereken yapay zeka modelleri, hem bu sosyal medya kurumlarının hem de devletlerin yapması gereken böyle bir yapay zeka tespit mekanizmasını kurup sürekli geliştirmeleri."

Yapay zekayı kullanarak sahte haberlerin tespit edilebileceğine dikkati çeken Tezcan, "Bunu söyledin mi insanlar şöyle düşünüyor yani gerçekten haberin gerçekliğini teyit etmek zannediyor. Burada tespit etmeye çalıştığımız şey, bir şey birden yayılıyorsa, bunu sahte hesaplar yayıyorsa, haberde geçen kelimeler sahte haberlerde kullanılan cinstense yapay zeka bunu çok hızlı tespit edebilir. O noktada müdahale edilebilir. Bu hangi sosyal medyada yayılıyorsa devlet olarak hemen oraya müdahale edilip, hemen aksiyona geçilip durdurulması gerekiyor çünkü bunu hemen yapmazsanız zaten yayılıyor ve biraz çamur at izi kalsın durumu geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Dezenformasyon, Sosyal Medya, Cihangir, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dezenformasyon Siber Saldırı Olarak Tanımlanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 Atatürkçü Düşünce Derneği, Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu Atatürkçü Düşünce Derneği, Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
09:54 Kadın gardiyan mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:02:41. #1.12#
SON DAKİKA: Dezenformasyon Siber Saldırı Olarak Tanımlanmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement