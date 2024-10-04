Dezenformasyon Yalanlandı - Son Dakika
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Dezenformasyon Yalanlandı

Dezenformasyon Yalanlandı

DMM, Lübnan göçü görüntülerinin Papa'nın ziyaretine ait olduğunu açıkladı.

04.10.2024 17:02
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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada 'Lübnan'dan göç dalgası' iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, Papa Franciscus'un Doğu Timor ziyaretine ilişkin olduğunu belirterek, iddiaları yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Lübnan'dan göç dalgası' iddiaları doğru değildir. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, herhangi bir göç olayı ile ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu görüntülerin, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, 8-10 Eylül'de Güneydoğu Asya turu kapsamında Doğu Timor'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

Kaynak: DHA

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