DHKP/C Operasyonunda 13 Gözaltı

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(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı DHKP/C örgütüne yönelik İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da 21 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda, kuru sıkı tabanca ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre, operasyonlar Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP-C) silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi. Bir şüphelide elde edilen dijital verilerin incelemesinde; 6 Şubat 2024 tarihinde Çağlayan Adliyesi'ne yapılan terör eylemine katılan Pınar Birkoç isimli örgüt mensubu ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik İstanbul'da 12, Ankara'da 6, İzmir'de 2, Bursa'da 1 olmak üzere toplamda 21 adrese yönelik bugün saat 07.00 sıralarında operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, dijital materyal ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Firar konumda olan ve yurt içinde oldukları tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.