DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, ACI Europe Yönetim Kurulu'na Seçildi - Son Dakika
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DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, ACI Europe Yönetim Kurulu'na Seçildi

DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, ACI Europe Yönetim Kurulu\'na Seçildi

DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, Brüksel'de düzenlenen toplantıda ACI Europe Yönetim Kurulu'na seçilerek Türkiye'nin havacılık sektöründeki rolünü güçlendirdi. ACI Europe, Avrupa'daki havalimanlarını temsil eden önemli bir kuruluş olarak uluslararası havacılığın politikalarını şekillendiriyor.

01.02.2025 15:12  Güncelleme: 15:13
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DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak, Brüksel'de yapılan toplantıda Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) Yönetim Kurulu'na oy birliği ile seçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Avrupa'daki havalimanlarını temsil eden en önemli kuruluşlardan biri olan ACI Europe, 55 ülkede 500'den fazla havalimanını bünyesinde barındırıyor. Bu havalimanları ise Avrupa hava trafiğinin yüzde 90'ından fazlasını yönetiyor. Havacılık sektörünün gelişimi için politika belirleyici kurumlarla iş birliği yapan ACI Europe, uluslararası standartların oluşturulmasına da öncülük ediyor. DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, 29 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantıda ACI Europe Yönetim Kurulu'na seçildi. Söz konusu gelişme, Avrupa'da havacılık alanındaki karar alma ve politika belirleme süreçlerine Türkiye'nin doğrudan katkı sağlamasını mümkün kıldı. DHMİ'nin küresel havacılık sektöründeki etkinliği artarken Türkiye'nin havayolu ulaşımındaki stratejik önemi de güçlendi.

Konsey aynı zamanda, çevresel sürdürülebilirlik, operasyonel verimlilik ve dijitalleşme gibi alanlarda kritik çalışmalar yürütüyor. DHMİ, 2024 yılında küresel ölçekte en yüksek sayıda havalimanı karbon akreditasyonu sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi olarak ACI tarafından ödüllendirilmişti. Ülke genelinde toplam 50 havalimanı bu sertifikaya sahip.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı ve toplam 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezinde olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, hava yolu ulaşımına yapılan yatırımlarla Türkiye'yi sektörde küresel ölçekte söz sahibi bir ülke haline getirdiklerini ifade etti. Türkiye'nin havacılık sektöründe uluslararası alandaki diğer başarılarını da anımsatan Uraloğlu, "23 Ocak tarihinde açıklanan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı 2024 yılı raporunda da ülkemizin havacılık sektöründeki başarıları bir kez daha belgelendi. İstanbul Havalimanımız günlük ortalama bin 401 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam, Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak üst üste 3 yılı zirvede tamamladı. Ülkemiz de günlük ortalama 3 bin 140 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, ACI Europe Yönetim Kurulu'na Seçildi - Son Dakika

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