Dicle'deki Öğrenciler Jandarma ile Futbol Oynuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dicle'deki Öğrenciler Jandarma ile Futbol Oynuyor

Diyarbakır Dicle'de öğrenciler, jandarma ile futbol maçı yaparak keyifli vakit geçiriyor.

28.11.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hayata geçirilen proje ile ortaokul ve lise öğrencileri haftanın bir günü jandarma ekipleri ile futbol maçı yapıyor.

Dicle Kaymakamlığı yaklaşık 1,5 yıl önce İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Dicleli Öğrenciler Mehmetçik ile Bir Gün Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsalda eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri her hafta çarşamba günü okul sonrası servislerle İlçe Jandarma Komutanlığına ulaşımları sağlanarak burada kendileri için düzenlenen etkinliklere katılıyor.

Jandarma personeli ile karma takımlar halinde çift kale maç yapan öğrenciler ayrıca jandarmanın görevleri ile ilgili bilgilendiriliyor, görevde kullanılan araçları yakından tanıma ve inceleme fırsatı buluyor.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrencilere trafik kuralları konusunda da eğitim veriliyor, jandarma bünyesinde operasyonlara katılan eğitimli köpekler ile gösteri sunuluyor.

Öğrencilere çeşitli ikramlar da yapılıyor.

"Her çarşamba günü bu uygulamayı devam ettireceğiz"

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, AA muhabirine, hayata geçirdikleri projede temel amaçlarının çocukların jandarma personeli ile bir gün vakit geçirebilmesi olduğunu söyledi.

Bugüne kadar ilçedeki 56 okuldan 22'sinde eğitim öğretim gören çocukları proje kapsamında ilçe merkezine getirdiklerini ifade eden Yurdagül, "Halı sahada jandarmayla maç yapıyorlar. Trafik ekipleri onlara trafik kurallarını öğretiyorlar, farklı aktivitelerimiz oluyor. Şu ana kadar 1500 öğrencimizi getirdik. Hedefimiz ilçedeki yaklaşık 10 bin öğrencimizle bu etkinlikleri yapabilmek." dedi.

Yurdagül, yakında kız çocukları için de yeni bir proje hayata geçireceklerini anlatarak, bu proje ile de kız çocuklarını emniyetteki kadın polislerle bir araya getirip, voleybol veya tenis oynamalarını sağlayacaklarını kaydetti.

Projenin ardından kırsalda jandarma ekiplerini gören çocukların onları ağabeyleri, ablaları gelmiş gibi gördüğünü ve onlara sevgi gösterdiğini belirten Yurdagül, güvenlik güçlerine ilginin daha da arttığını gözlemlediklerini ifade etti.

Çocukları milli ve manevi değerler ile vatan ve bayrak sevgisiyle yetiştirme gayretinde olduklarını dile getiren Yurdagül, bu kapsamda bu projeleri artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çocukların yanı sıra ailelerden de proje ile ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Yurdagül, "Çocuklar projede yer almak istiyor. Diğer okullardaki öğrencilerimizden 'Bize ne zaman sıra gelecek?', Biz de gidip futbol oynamak istiyoruz' tarzında çok olumlu geri dönüşler oluyor. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Her çarşamba günü bu uygulamayı devam ettireceğiz. Bütün çocuklarımızı burada ağırlayıp hem jandarma teşkilatımızı hem de nasip olursa diğer kurumlarımızı tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yurdagül, dönemin Diyarbakır Valisi olan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Vali Murat Zorluoğlu'na projeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Jandarmayla futbol oynadığımda çok heyecanlandım"

Kırsal mahallelerden gelerek etkinliğe katılan öğrencilerden 8. sınıfta okuyan Bekir Sert, güzel vakit geçirdiklerini anlatarak, şöyle dedi:

"Jandarmayla futbol oynadığımda çok heyecanlandım. Çok güzel bir maçtı. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirdik. Jandarmayla sohbet ettik. Yerli ve milli araçlarımızı hep televizyondan görüyordum, hiç bu kadar yakından görmemiştim."

7. sınıf öğrencisi Nur Bağnu Tan ise köyden alınıp İlçe Jandarma Komutanlığında futbol maçı izlediklerini, zırhlı araca bindiklerini ve köpeklerle sunulan gösteriyi izlediklerini belirterek, güzel bir gün geçirdiklerini anlattı.

Çok güzel bir gün geçirdiklerini anlatan Tan, şunları kaydetti:

"Daha önce onlarla hiç bu kadar yakın olmamıştım, zırhlı araçlara binmemiştim. İlk defa bu kadar konuşuyoruz. Bize çok sıcak davrandılar. Onları çok sevdik."

7. sınıf öğrencisi Nihal Tay ise kız öğrenciler için de proje uygulanacağını öğrendiklerini belirterek, "Polis ablalarla voleybol oynayacağız. İlk defa jandarmadaki ağabeylerle bu kadar yakından tanışıyoruz. Bu tür etkinliklerin sürmesini beklerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Etkinlik, Eğitim, Futbol, Güncel, Dicle, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle'deki Öğrenciler Jandarma ile Futbol Oynuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?
11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
17:41 Vollkan Demirel’den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk’a bomba cevap Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap
17:38 2017’de çalınmıştı Bin 600 yıllık mezar steli Ankara’da bulundu 2017'de çalınmıştı! Bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu
17:26 Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 13:22:49. #1.12#
SON DAKİKA: Dicle'deki Öğrenciler Jandarma ile Futbol Oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.