Dicle'deki Öğrenciler Jandarma ile Futbol Oynuyor

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hayata geçirilen proje ile ortaokul ve lise öğrencileri haftanın bir günü jandarma ekipleri ile futbol maçı yapıyor.

Dicle Kaymakamlığı yaklaşık 1,5 yıl önce İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Dicleli Öğrenciler Mehmetçik ile Bir Gün Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsalda eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri her hafta çarşamba günü okul sonrası servislerle İlçe Jandarma Komutanlığına ulaşımları sağlanarak burada kendileri için düzenlenen etkinliklere katılıyor.

Jandarma personeli ile karma takımlar halinde çift kale maç yapan öğrenciler ayrıca jandarmanın görevleri ile ilgili bilgilendiriliyor, görevde kullanılan araçları yakından tanıma ve inceleme fırsatı buluyor.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrencilere trafik kuralları konusunda da eğitim veriliyor, jandarma bünyesinde operasyonlara katılan eğitimli köpekler ile gösteri sunuluyor.

Öğrencilere çeşitli ikramlar da yapılıyor.

"Her çarşamba günü bu uygulamayı devam ettireceğiz"

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, AA muhabirine, hayata geçirdikleri projede temel amaçlarının çocukların jandarma personeli ile bir gün vakit geçirebilmesi olduğunu söyledi.

Bugüne kadar ilçedeki 56 okuldan 22'sinde eğitim öğretim gören çocukları proje kapsamında ilçe merkezine getirdiklerini ifade eden Yurdagül, "Halı sahada jandarmayla maç yapıyorlar. Trafik ekipleri onlara trafik kurallarını öğretiyorlar, farklı aktivitelerimiz oluyor. Şu ana kadar 1500 öğrencimizi getirdik. Hedefimiz ilçedeki yaklaşık 10 bin öğrencimizle bu etkinlikleri yapabilmek." dedi.

Yurdagül, yakında kız çocukları için de yeni bir proje hayata geçireceklerini anlatarak, bu proje ile de kız çocuklarını emniyetteki kadın polislerle bir araya getirip, voleybol veya tenis oynamalarını sağlayacaklarını kaydetti.

Projenin ardından kırsalda jandarma ekiplerini gören çocukların onları ağabeyleri, ablaları gelmiş gibi gördüğünü ve onlara sevgi gösterdiğini belirten Yurdagül, güvenlik güçlerine ilginin daha da arttığını gözlemlediklerini ifade etti.

Çocukları milli ve manevi değerler ile vatan ve bayrak sevgisiyle yetiştirme gayretinde olduklarını dile getiren Yurdagül, bu kapsamda bu projeleri artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çocukların yanı sıra ailelerden de proje ile ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Yurdagül, "Çocuklar projede yer almak istiyor. Diğer okullardaki öğrencilerimizden 'Bize ne zaman sıra gelecek?', Biz de gidip futbol oynamak istiyoruz' tarzında çok olumlu geri dönüşler oluyor. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Her çarşamba günü bu uygulamayı devam ettireceğiz. Bütün çocuklarımızı burada ağırlayıp hem jandarma teşkilatımızı hem de nasip olursa diğer kurumlarımızı tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yurdagül, dönemin Diyarbakır Valisi olan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Vali Murat Zorluoğlu'na projeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Jandarmayla futbol oynadığımda çok heyecanlandım"

Kırsal mahallelerden gelerek etkinliğe katılan öğrencilerden 8. sınıfta okuyan Bekir Sert, güzel vakit geçirdiklerini anlatarak, şöyle dedi:

"Jandarmayla futbol oynadığımda çok heyecanlandım. Çok güzel bir maçtı. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirdik. Jandarmayla sohbet ettik. Yerli ve milli araçlarımızı hep televizyondan görüyordum, hiç bu kadar yakından görmemiştim."

7. sınıf öğrencisi Nur Bağnu Tan ise köyden alınıp İlçe Jandarma Komutanlığında futbol maçı izlediklerini, zırhlı araca bindiklerini ve köpeklerle sunulan gösteriyi izlediklerini belirterek, güzel bir gün geçirdiklerini anlattı.

Çok güzel bir gün geçirdiklerini anlatan Tan, şunları kaydetti:

"Daha önce onlarla hiç bu kadar yakın olmamıştım, zırhlı araçlara binmemiştim. İlk defa bu kadar konuşuyoruz. Bize çok sıcak davrandılar. Onları çok sevdik."

7. sınıf öğrencisi Nihal Tay ise kız öğrenciler için de proje uygulanacağını öğrendiklerini belirterek, "Polis ablalarla voleybol oynayacağız. İlk defa jandarmadaki ağabeylerle bu kadar yakından tanışıyoruz. Bu tür etkinliklerin sürmesini beklerim." ifadelerini kullandı.