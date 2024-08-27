Dicle Elektrik Gönüllüleri Kayıp Çocuğu Arıyor

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(DİYARBAKIR) - Dicle Elektrik bünyesinde oluşturulan gönüllü arama kurtarma ekipleri, Diyarbakır'da 7 gün önce kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmalarına destek verdi. Ekipler 11 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürüttü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, Dicle Elektrik'in gönüllü çalışanlarından oluşan Dicle Arama Kurtarma (DAK) ekipleri 15 kişiyle katıldı. Diyarbakır Valiliği'nin koordinasyonunda, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle birlikte arama çalışmalarına katılan DAK ekipleri, Narin'in evi ve çevresindeki kırsal alan, pamuk ve mısır tarlaları ile çorak taşlı arazilerde yoğunlaştı. Yaklaşık 11 kilometrelik bir alanı kapsayan arama çalışmaları, bugün de 15 kişilik DAK ekibinin katılımıyla devam ediyor.