Dicle Üniversitesi\'nde 50 Bin Diploma Sahibi Bekliyor

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) arşivde muhafaza edilen yaklaşık 50 bin diploma sahiplerini bekliyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1966 yılında öğrenime açılan Diyarbakır Tıp Fakültesi bugünkü Dicle Üniversitesinin temelini oluşturdu.

Diyarbakır Tıp Fakültesi 1969 yılında öğrencilerini başkentten Diyarbakır'a naklederek Ankara Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak faaliyetini sürdürdü.

Fiilen 1973 yılında kurulan Diyarbakır Üniversitesinin adı 1982 yılında çıkartılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca Dicle Üniversitesi olarak değiştirildi.

İlk mezunlarını 1971'de veren üniversitede tüm öğrenci dosyaları, bilgi ve belgeler de 1973'te resmiyet kazanan Dicle Üniversitesine devredildi.

Üniversiteden, 1971-2020 yılları arasında mezun olan 150 bin öğrenciden yaklaşık 50 bini diplomalarını ya almadı ya da almayı unuttu.

Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının binası 5 kez fiziki olarak değişmesine rağmen arşivde bulunan diplomalar büyük bir özenle 54 yıldır muhafaza ediliyor.

"Çoğu mezunumuzun vefat ettiğini öğrendik"

Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet Ali Esmer, AA muhabirine, üniversitede her bir öğrencinin dosyasının ayrı ayrı oluşturulduğunu, belgelerin arşivlendiğini söyledi.

Esmer, Dicle Üniversitesindeki birçok fakülte ve meslek yüksekokulundaki eğitimlerle bugüne kadar çok sayıda meslekten mezun verildiğini, bunun gurur verici bir tablo olduğunu belirtti.

Bazı mezunların yıllar sonra eşleriyle, torunlarıyla diplomalarını almaya geldiğini, bazılarının emekli olduğunda diplomasını almak istediğini kaydeden Esmer, "Kendilerine 'Kimlik numaranızın yazılı olduğu ya da Türkçe ve İngilizce olarak dijital, elektronik imzalarla yeni versiyon diplomalarınızı da hazırlayabiliriz.' diyoruz. Talepleri arşivde duran, o dönemi yansıtan eski tarihli diplomalarını almak oluyor." dedi.

Esmer, 2002'de dijitalleşmeye geçilmesiyle bunu sisteme entegre etmek için öğrencilerin kimlik numarası ile form oluşturmaya başladıklarını, bu süreçte çoğu mezuna ulaşamadıklarını, vefat ettiğini öğrendikleri mezunların işlem dosyalarını kapattıklarını, diplomalarının kendilerinde hatıra olarak durduğunu anlattı.

Depremde kaybettikleri mezunlarının da olduğuna işaret eden Esmer, yakın zamanda bir velinin depremde kaybettiği çocuğunun diplomasını almak için geldiğini dile getirdi.

Diplomaların ya kişinin kendisine ya da noter aracılığıyla gösterilen bir vekile teslim edildiğini söyleyen Esmer, hatıra olarak muhafaza edilmesinin istendiği durumlarda yakınını kaybeden kişilere ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını belirtti.

Mezunlara, "Gelin diplomanızı alın" çağrısı

Esmer, DÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının fiziki olarak 5 kez yer değiştirdiğini anlatarak, her taşındıkları alana bu diplomaları da götürdüklerini kaydetti.

"1971'den 2020'ye kadar 150 binden fazla mezun verdik ama 50 bine yakın fiziki diploma var arşivimizde. Bir çağrı yapıyoruz mezunlarımıza; diplomalarınızı alın, bizi de bu yükten kurtarın." ifadelerini kullanan Esmer, 2020'den bu yana diplomaların elektronik olarak imzalandığını ve elektronik olarak muhafaza edildiğini söyledi.

Esmer, "Bizde diplomaları bulunanlar arasında üst düzey yetkililer, belediye yetkilileri, mühendisler, profesörler var." ifadesini kullandı.

Sağlık alanı ile ilgili diplomaların fiziki olarak çıkarılmak zorunda olduğunu anlatan Esmer, bu mezunların diplomalarının bugüne kadar Sağlık Bakanlığına kargoyla gönderildiğini kaydetti.

Esmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar tescil edilirdi, tekrar girilirdi. Bunların basımı, dağıtımı, kargo süreci, hem gidiş hem geliş ülkemiz için ciddi anlamda bir külfet oluşturuyordu. Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile protokol imzaladık. Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile Sağlık Bakanlığının veri tabanı arasında web servislerle bu hizmeti de sağladık. Şu an Sağlık Bakanlığı da diplomaların da artık fiziki olarak çıkarılmasını zorunlu tutmuyor. Mezuniyetle birlikte tescil numarası sisteme entegre ediliyor. Yani diplomada yüzde 100 dijitalleşmeyi sağladık."

"Diplomaları Türkçe ve İngilizce olarak veriyoruz"

Mezunlar için Türkçe ve İngilizce olarak diplomalar hazırladıklarını anlatan Esmer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diplomaları Türkçe ve İngilizce olarak veriyoruz. Eski mezunlarımız da isterse Türkçe ve İngilizce diploma alabilir. Diplomaya ilave olarak diploma ekini de veriyoruz. 'Mavi diploma' olarak bilinen Avrupa Birliği sahasında tanınırlığı olan 4 sayfalık bir diploma ekini de veriyoruz. Diploma ekinde öğrencinin öğrenim süresi boyunca gördüğü dersler, kazanımlar, yeterlilikler yer almakta."