Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde modern Üroloji Kliniği hizmete girdi

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Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, modern tıbbın gerekliliklerine uygun olarak dizayn edilen Üroloji Kliniği hizmete girdi.

Kliniğin açılışında konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, yeniden dizayn edilen kliniğin hastalara hizmet vermek için hazır hale getirildiğini söyledi.

Prof. Dr. Karakoç, şunları konuştu:

"Rahat, ferah bir ortam oluştu. Çünkü hastalarımızın kaldığı ortamlar ne kadar iyiyse, ne kadar aydınlıksa, iyileşme süreçleri de o oranda etkili oluyor. İyileşme süreçlerinin hızlanması demek maddi kayıpların da sağlık harcamalarının da azalması anlamına geliyor. Hastanede kalma oranları azalınca, hastane enfeksiyonlarına bağlı hastalıkların önüne geçmiş olunuyor. Çok sayıda kliniğimizi yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz."

DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl ise bakım ve onarım çalışmasının tamamlandığını kliniğin yeniden hizmete girdiğini bildirdi.