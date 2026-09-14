Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde birinci sınıflara 'Hoş Geldiniz' etkinliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde birinci sınıflara 'Hoş Geldiniz' etkinliği yapıldı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde birinci sınıflara \'Hoş Geldiniz\' etkinliği yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine başlayan birinci sınıf öğrencileri için 'Hoş Geldiniz' programı düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler üniversite yöneticileriyle sohbet etme imkanı bulurken Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat da gençlerle bir araya geldi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine başlayan birinci sınıf öğrencilerine "Hoş Geldiniz" programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Şen ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, üniversite yöneticileriyle doğrudan iletişim kurarak merak ettikleri konularda sohbet etme imkanı buldu.

Programda gerçekleştirilen müzik dinletisinin yanı sıra öğrencilere çeşitli ikramlar da yapıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Eronat, gençlerle sohbet ederek üniversite hayatına ilişkin düşünce ve beklentilerini dinledi.

Burada konuşan Eronat, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinin köklü ve saygın tıp fakültelerinden biri olduğunu söyledi.

Eronat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin köklü ve saygın tıp fakültelerinden biri olan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alacaksınız. Burada yalnızca iyi birer hekim değil, insan hayatına dokunan ve topluma fayda sağlayan hekimler olarak yetişmenizi istiyoruz. Hepinize başarılı ve güzel bir üniversite hayatı diliyorum."

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Etkinlik, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde birinci sınıflara 'Hoş Geldiniz' etkinliği yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

17:41
Kenan Yıldız’ın son görüntüsü korkuttu
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
17:30
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
16:24
Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 17:54:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde birinci sınıflara 'Hoş Geldiniz' etkinliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement