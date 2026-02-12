Dicle Üniversitesine Yeni Hastane Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dicle Üniversitesine Yeni Hastane Müjdesi

12.02.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi Rektörü Eronat, 600 yataklı hastane projesinin tamamlandığını açıkladı.

Haber: Ahmet Ün, Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, 600 yataklı yeni üniversite hastanesinin projesinin tamamlandığını ve kısa süre içinde ihaleye çıkılacağını açıkladı. Eronat, bıçak parası iddialarına ilişkin ise "Somut delil olduğu zaman gereğini yapıyoruz, asla tolere etmeyeceğiz. Bazı doktorlar hüküm giydi, bıçak parası bıçak gibi de kesildi" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, rektör yardımcılarıyla birlikte gazetecilerle bir araya geldi. Görevde bulunduğu bir buçuk yıllık sürede yapılan çalışmaları anlatan Eronat, 600 yataklı yeni üniversite hastanesinin projesinin tamamlandığını açıkladı.

Eronat, hastane projesine ilişkin şunları söyledi:

"Diyarbakırlılara müjdemiz olarak üniversite hastanemizle ilgili son derece güzel somut gelişmeler var. Önümüzdeki çok kısa bir iki ay içerisinde bunun neticesini beraber göreceğiz. Üniversite hastanemiz burada birazdan slayttan da göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızın da isteği olan yatay mimariyi hedefledik ve son derece güzel bir lokasyonda hastanemizin projesi hazırlandı. Önce alan projesi değerlendirildi. Bu çerçevede bütün öğretim üyesi doktor hocalarımızın görüş ve temennileri dikkate alındı. 50'ye yakın toplantı yapıldı ve hastanemizin alan projesi bu şekilde sonuçlandı."

Genel projenin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Eronat, "Bugünlerde genel proje bitmek üzere ve önümüzdeki kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağız ve hastanemizin temelini hep beraber sizinle beraber atacağız. 600 yataklı bir hastane bu. Artık Tıp Fakültesi üniversite hastanemiz üniversitenin adıyla özdeşleşmiş bir fakültedir. Bizim göz bebeğimizdir, üniversitemizin de vitrinidir. Dolayısıyla bu vitrinin güzel bir şekilde sunulması ve değerlendirilmesi en büyük hedefimizdir" dedi.

"Yeni rektörlük binası 400 gün içinde hizmete açılacak"

Yeni rektörlük binasının da TOKİ tarafından ihale edildiğini ve yaklaşık 400 gün içinde hizmete açılacağını kaydeden Eronat, şunları söyledi:

"Bizim rektörlük binamız yaklaşık 400 gün içerisinde hizmete açılacak. TOKİ tarafından ihalesi yapıldı. Belki biraz mevsim şartlarının geciktirici unsurları olmuş olabilir ama temeli atılmak üzere. Bundan önce de hafriyat çalışmaları başladı. Yani yaklaşık 1,5 ay önce bu çalışmalar başladı."

"Bazı doktorlar hüküm giydi, bıçak parası bıçak gibi kesildi"

"Bıçak parası" iddialarına ilişkin soruları da yanıtlayan Eronat, konuyu daha önce Valilik'te ele aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:"

"Bunları daha önce Valimizle, Cumhuriyet Başsavcımızla beraber valilikte bir toplantı halinde ele aldık. Tabii bazıları bunun iddia noktasındadır. Sonuç itibarıyla bize gelen şikayetler ve somut deliller ölçüsünde, üzülerek de olsa ilgili hocalarımızı açığa aldık ve asla da tereddüt etmedik. Soruşturmaları devam etti, bazı doktorlar hüküm giydi. Bu nahoş olmayan özellikler ama burada bıçak parası bıçak gibi de kesildi belirli bir dönem. Tabii bu stabil olacak bir durum değil."

İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde olduklarını ifade eden Eronat, "Sürekli biz de İl Sağlık Müdürü'yle yaptığımız görüşmelerde kendilerinden özellikle bu ilgili bahsettiğiniz yerlerdeki özel muayenelerde illegal zamanlarda hasta muayeneleri olduğu zaman bize bildirilmesi konusunda ricamızı dile getirdik. Olduğu zaman maalesef tolere etmeyeceğiz yani bu durumu. Dolayısıyla bunların son zamanlarda oldukça azaldığını, minimize olduğunu ifade edebilirim. Somut bir şey olduğu zaman hemen gereğini yapıyoruz. Tereddüt etmiyoruz. Bu bizim asli görevimizdir" dedi.

"Özlük hakkını tekrar kazandığı takdirde göreve iade etmede bir sıkıntı görmüyoruz"

Hakkında bıçak parası soruşturması bulunduğu halde göreve iade edilen doktorlara ilişkin soruya da yanıt veren Eronat, "Şimdi tabii hukuk çerçevesinde yapacağımızı yapabiliyoruz biz. Açığa alınma, adli sürecin başlaması, soruşturmanın devam etmesi, bütün bunların neticesinde özlük hakkını tekrar kazandığı takdirde göreve iade etmede bir sıkıntı görmüyoruz" diye konuştu.

"3 öğretim üyesi açığa alındı, açığa alma süresi bittikten sonra görevlerine devam ettiler"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen de üç öğretim üyesinin açığa alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Orada üç hocamız zaten açığa alındı. Sonrasında açığa alma süresi bittikten sonra görevlerine devam ettiler. Mahkemesi devam eden hocalarımız var. Ama hukukta çok belli bir kaide var hepimizin bildiği gibi. Hani ispat edilmeyene kadar hepsi masumdur. Bu dava belki 10 yıl sürecek, belki 5 yıl. Hani bu idari kararı tabii ki mahkemelerimiz verecek. Ama hekimlik hayatına devam etmesinde onların kendilerinin de bildirdiği görüş tamamen hani burada kamu yararını düşünecek şekilde ki buradaki hocalar da cerrahi branş olduğu için hani vatandaşın mağdur olmaması açısından hocaların tekrar başlatılmasını uygun görüldü."

Kaynak: ANKA

Dicle Üniversitesi, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesine Yeni Hastane Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
14:00
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye’nin 3’üncü bir yola ihtiyacı var
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:04:35. #7.11#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesine Yeni Hastane Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.