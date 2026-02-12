Dicle Üniversitesine Yeni Hastane Müjdesi

Haber: Ahmet Ün, Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, 600 yataklı yeni üniversite hastanesinin projesinin tamamlandığını ve kısa süre içinde ihaleye çıkılacağını açıkladı. Eronat, bıçak parası iddialarına ilişkin ise "Somut delil olduğu zaman gereğini yapıyoruz, asla tolere etmeyeceğiz. Bazı doktorlar hüküm giydi, bıçak parası bıçak gibi de kesildi" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, rektör yardımcılarıyla birlikte gazetecilerle bir araya geldi. Görevde bulunduğu bir buçuk yıllık sürede yapılan çalışmaları anlatan Eronat, 600 yataklı yeni üniversite hastanesinin projesinin tamamlandığını açıkladı.

Eronat, hastane projesine ilişkin şunları söyledi:

"Diyarbakırlılara müjdemiz olarak üniversite hastanemizle ilgili son derece güzel somut gelişmeler var. Önümüzdeki çok kısa bir iki ay içerisinde bunun neticesini beraber göreceğiz. Üniversite hastanemiz burada birazdan slayttan da göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızın da isteği olan yatay mimariyi hedefledik ve son derece güzel bir lokasyonda hastanemizin projesi hazırlandı. Önce alan projesi değerlendirildi. Bu çerçevede bütün öğretim üyesi doktor hocalarımızın görüş ve temennileri dikkate alındı. 50'ye yakın toplantı yapıldı ve hastanemizin alan projesi bu şekilde sonuçlandı."

Genel projenin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Eronat, "Bugünlerde genel proje bitmek üzere ve önümüzdeki kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağız ve hastanemizin temelini hep beraber sizinle beraber atacağız. 600 yataklı bir hastane bu. Artık Tıp Fakültesi üniversite hastanemiz üniversitenin adıyla özdeşleşmiş bir fakültedir. Bizim göz bebeğimizdir, üniversitemizin de vitrinidir. Dolayısıyla bu vitrinin güzel bir şekilde sunulması ve değerlendirilmesi en büyük hedefimizdir" dedi.

"Yeni rektörlük binası 400 gün içinde hizmete açılacak"

Yeni rektörlük binasının da TOKİ tarafından ihale edildiğini ve yaklaşık 400 gün içinde hizmete açılacağını kaydeden Eronat, şunları söyledi:

"Bizim rektörlük binamız yaklaşık 400 gün içerisinde hizmete açılacak. TOKİ tarafından ihalesi yapıldı. Belki biraz mevsim şartlarının geciktirici unsurları olmuş olabilir ama temeli atılmak üzere. Bundan önce de hafriyat çalışmaları başladı. Yani yaklaşık 1,5 ay önce bu çalışmalar başladı."

"Bazı doktorlar hüküm giydi, bıçak parası bıçak gibi kesildi"

"Bıçak parası" iddialarına ilişkin soruları da yanıtlayan Eronat, konuyu daha önce Valilik'te ele aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:"

"Bunları daha önce Valimizle, Cumhuriyet Başsavcımızla beraber valilikte bir toplantı halinde ele aldık. Tabii bazıları bunun iddia noktasındadır. Sonuç itibarıyla bize gelen şikayetler ve somut deliller ölçüsünde, üzülerek de olsa ilgili hocalarımızı açığa aldık ve asla da tereddüt etmedik. Soruşturmaları devam etti, bazı doktorlar hüküm giydi. Bu nahoş olmayan özellikler ama burada bıçak parası bıçak gibi de kesildi belirli bir dönem. Tabii bu stabil olacak bir durum değil."

İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde olduklarını ifade eden Eronat, "Sürekli biz de İl Sağlık Müdürü'yle yaptığımız görüşmelerde kendilerinden özellikle bu ilgili bahsettiğiniz yerlerdeki özel muayenelerde illegal zamanlarda hasta muayeneleri olduğu zaman bize bildirilmesi konusunda ricamızı dile getirdik. Olduğu zaman maalesef tolere etmeyeceğiz yani bu durumu. Dolayısıyla bunların son zamanlarda oldukça azaldığını, minimize olduğunu ifade edebilirim. Somut bir şey olduğu zaman hemen gereğini yapıyoruz. Tereddüt etmiyoruz. Bu bizim asli görevimizdir" dedi.

"Özlük hakkını tekrar kazandığı takdirde göreve iade etmede bir sıkıntı görmüyoruz"

Hakkında bıçak parası soruşturması bulunduğu halde göreve iade edilen doktorlara ilişkin soruya da yanıt veren Eronat, "Şimdi tabii hukuk çerçevesinde yapacağımızı yapabiliyoruz biz. Açığa alınma, adli sürecin başlaması, soruşturmanın devam etmesi, bütün bunların neticesinde özlük hakkını tekrar kazandığı takdirde göreve iade etmede bir sıkıntı görmüyoruz" diye konuştu.

"3 öğretim üyesi açığa alındı, açığa alma süresi bittikten sonra görevlerine devam ettiler"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen de üç öğretim üyesinin açığa alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Orada üç hocamız zaten açığa alındı. Sonrasında açığa alma süresi bittikten sonra görevlerine devam ettiler. Mahkemesi devam eden hocalarımız var. Ama hukukta çok belli bir kaide var hepimizin bildiği gibi. Hani ispat edilmeyene kadar hepsi masumdur. Bu dava belki 10 yıl sürecek, belki 5 yıl. Hani bu idari kararı tabii ki mahkemelerimiz verecek. Ama hekimlik hayatına devam etmesinde onların kendilerinin de bildirdiği görüş tamamen hani burada kamu yararını düşünecek şekilde ki buradaki hocalar da cerrahi branş olduğu için hani vatandaşın mağdur olmaması açısından hocaların tekrar başlatılmasını uygun görüldü."