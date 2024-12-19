Didim Belediyesi İle Modern Şehir Hedefi

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(AYDIN) - Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hatice Gençay, "Didimli vatandaşlarımızın daha güzel, modern ve kaliteli bir kentte yaşaması için ilçemizin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızdan aldığımız güçle daha güzel bir Didim için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Kaan Topçuoğulları ile Ali Çelik ve birim amirleri eşliğinde, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaları sahada inceledi. Akbük Mahallesi 5562 Sokak, Mavişehir Mahallesi 3300 Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi 1156 Sokak'ta devam eden çalışmaları denetleyen Gençay, 1091 Sokak'ta esnaf ile bir araya gelerek, talep ve önerileri de dinledi.

Esnafla fikir alışverişinde bulunup sohbet eden Başkan Gençay, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sürdürülen çalışmalarımızı yerinde denetledik. Cumhuriyet Mahallemizde esnaflarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyip, fikir alışverişinde bulunduk. Didimli vatandaşlarımızın daha güzel, modern ve kaliteli bir kentte yaşaması için ilçemizin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızdan aldığımız güçle daha güzel bir Didim için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.