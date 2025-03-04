Didim Belediyesi'nden Geleneksel İftar Sofraları - Son Dakika
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Didim Belediyesi'nden Geleneksel İftar Sofraları

Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına yaklaşık bin 500 vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, iftarın bereketini ve dayanışmasını vurguladı.

04.03.2025 09:45  Güncelleme: 11:04
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(AYDIN) - Didim Belediyesi'nin Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlediği iftarda, yaklaşık bin 500 vatandaş bir araya geldi. İftar programına, Belediye Başkanı Hatice Gençay da katıldı.

Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen iftara, Başkan Gençay, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, CHP Didim Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları ile Engin Topal, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Didim'in dört ayrı noktasında kurulan çadırlarda yaklaşık bin 500 kişiye iftar yemeği dağıtıldı. Vatandaşlara yemek ikram eden Gençay, "Ramazan ayının bereketini ve dayanışmasını iftar sofralarımızda komşularımızla paylaştık. Geleneksel etkinliklerimizle bu manevi atmosferi birlikte yaşadık. Birlik ve kardeşlik içinde büyüttüğümüz soframız bereketli, tuttuğumuz oruçlarımız kabul olsun" dedi.

İftar yemeği sonrası vatandaşlar, Meddah, Hacivat-Karagöz, İbiş Kukla Gösterisi, Orta Oyunu, Aşuk-Maşuk ve illüzyon gösterileri ile keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediyesi'nden Geleneksel İftar Sofraları - Son Dakika

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