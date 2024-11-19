Didim Belediyesi'nden Su Baskınına Kalıcı Çözüm - Son Dakika
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Didim Belediyesi'nden Su Baskınına Kalıcı Çözüm

Didim Belediyesi\'nden Su Baskınına Kalıcı Çözüm

Didim Belediyesi, Altınkum Sahili'nde sel ve su baskını sorununu çözmek amacıyla ek yağmur suyu tahliye borusu döşedi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, yapılan çalışmalarla su baskını riskinin ortadan kaldırıldığını açıkladı.

19.11.2024 16:49  Güncelleme: 16:55
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(AYDIN)- Didim Belediyesi, Altınkum Sahili'nde sel ve su baskını sorununu çözmek için bölgeye ek yağmur suyu tahliye borusu döşedi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Belediye ekiplerimiz tarafından bölgeye ek yağmur suyu tahliye borusu döşendi. Yapılan çalışmalarla su baskını riski ortadan kaldırıldı" dedi.

Didim Belediyesi, Altınkum Sahili'nde, mevcut yağmur suyu hattının yetersiz kalmasından dolayı yağışlı havalarda meydana gelen sel ve su baskınlarına kalıcı çözüm üretti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, bölgeye ek yağmur suyu tahliye borusu döşendi. Bölgede sürdürülen faaliyetlerle yoğun yağışlarda suyun hızlı ve etkili bir şekilde tahliye edilmesi sağlanarak, su baskını riski ortadan kaldırıldı.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Altınkum Sahili'nde yağışlı havalarda sel ve su baskınları meydana geliyordu. Bunun önüne geçmek için Belediye ekiplerimiz tarafından bölgeye ek yağmur suyu tahliye borusu döşendi. Yapılan çalışmalarla su baskını riski ortadan kaldırıldı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediyesi'nden Su Baskınına Kalıcı Çözüm - Son Dakika

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